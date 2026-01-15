Main Menu

Daily horoscope : आज इन राशियों को ग्रहों और तारों की स्थिति देगी खास सौगात

15 Jan, 2026

rashifal in hindi

मेष : खान-पान संभल-संभाल कर करें, क्योंकि पूरा परहेज रखने के बावजूद पेट

मेष : खान-पान संभल-संभाल कर करें, क्योंकि पूरा परहेज रखने के बावजूद पेट बिगड़ा-बिगड़ा सा रहेगा।

वृष: अर्थ तथा कारोबारी दशा ठीक, अनमने मन के साथ किया गया कोई भी यत्न सिरे न चढ़ेगा, धार्मिक कामों में रुचि कम होगी।

मिथुन: दुश्मनों के उभरने, सेहत के बिगड़ने तथा पांव के फिसलने का डर रह सकता है, मगर आम हालात पहले जैसे बने रहेंगे।

कर्क: ध्यान रखें कि सोच-विचार में हावी नैगेटिविटी के कारण आपसे कोई गलत बात न हो जाए, मन भी परेशान सा रहेगा।

सिंह : जमीनी कामों के लिए सितारा कमजोर, इसलिए जो भी यत्न करें, पूरा जोर लगाकर करें, सफर भी न करें।

कन्या : आप कोई भी काम पूरे जोर-उत्साह के साथ न कर सकेंगे, कामकाजी व्यस्तता-भागदौड़ भी कोई खास नतीजा न देगी।

आज का राशिफल 15 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

Tarot Card Rashifal (15th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 15 जनवरी- तेरी-मेरी दोस्ती, प्यार में बदल गई

Aaj Ka Good Luck (15th january 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

तुला: चूंकि कामकाजी कामों के लिए सितारा ढीला है, इसलिए आपका कोई भी कामकाजी प्रोग्राम आगे न बढ़ सकेगा।

वृश्चिक: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, मगर आपका कोई भी यत्न तेजी के साथ आगे न बढ़ सकेगा।

धनु : सितारा खर्चों को बढ़ाने, अर्थ दशा तंग रखने वाला, लेन-देन के काम भी ध्यान के साथ करें, सफर भी न करें।

मकर: सितारा धन लाभ के लिए अच्छा कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग तथा प्रोग्रामिंग फ्रूटफुल रहेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

कुंभ: किसी सरकारी अफसर की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है, मन भी डरा-डरा तथा घबराया-घबराया सा दिखेगा।

मीन : सितारा चूंकि बाधाओं मुश्किलों वाला है, इसलिए आपकी प्लानिंग आगे न बढ़ सकेगी, धार्मिक कामों के प्रति भी बेरुखी सी नजर आएगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

