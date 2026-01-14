आज का राशिफल 15 जनवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज आपका व्यवहार और वाणी

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज आपका व्यवहार और वाणी करीबी परिजनों को काफी प्रभावित करेगी। आपकी सरलता, विनम्रता और समझदारी के कारण लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। व्यवसाय में साझेदार के साथ पुराने मतभेद दूर होंगे और संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

उपाय- गायत्री मंत्र का जाप करें।

मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। किसी शुभ कार्य में आपको परिवारजनों, मित्रों या सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे काम आसानी से पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से मिला सहयोग आपके आत्मविश्वास और उत्साह में वृद्धि करेगा।

उपाय- चावल बहते पानी में प्रवाहित करें।

मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी। आप किसी धार्मिक स्थान में दर्शन के लिए जायेंगे, जिससे आपके मन को शांति और आत्मबल मिलेगा। आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा।

उपाय- मंदिर में हलवे का प्रसाद बांटें।

मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज पारिवारिक वातावरण शांति और प्रेमपूर्ण रहेगा। दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। मौसम परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, विशेषकर वायरल या बुखार की शिकायत रह सकती है, इसलिए लापरवाही न करें।

उपाय- मंदिर में मूली दान करें।

मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज आपकी कोई खास इच्छा, जो लंबे समय से अधूरी थी, उसके पूरे होने के प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे मन में संतोष और खुशी का अनुभव होगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और आप अपने दायित्वों को और बेहतर ढंग से निभा पाएंगे।

उपाय- ख़राब घड़ी घर में न रखें।

मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज आपका ध्यान और एकाग्रता आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। अनुशासन में रहकर किए गए कार्यों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। सक्रिय सोच और सुव्यवस्थित रणनीति आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखकर आप सफलता को और मजबूत कर पाएंगे।

उपाय- चने की दाल गाय को खिलाएं।

मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। संतान को शिक्षा के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेगी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। अतीत की नकारात्मक घटनाओं को पीछे छोड़ना आपके लिए हितकारी रहेगा। किसी अहम निर्णय में करीबी रिश्तेदार की राय सहायक सिद्ध होगी।

उपाय- केले का दान करें।

मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके काम और विचारों की सराहना होगी, जिससे आपकी छवि मजबूत बनेगी। व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के लिए धन लाभ के योग हैं, उनको आज कोई नया सौदा या ऑर्डर मिलने की सम्भावना है।

उपाय- घर में जंग लगा हथियार न रखें।

मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आपकी सादगी और विनम्रता आज आपके परिजनों को आकर्षित करेगी। लोग आपके विचारों और बातों को अधिक महत्व देंगे। शुभ कार्यों में परिवारजनों का साथ मिलेगा, जिससे योजनाएं सफलतापूर्वक और सरलता से पूरी होंगी।

उपाय- सौफ और छुआरे दान करें।



आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in