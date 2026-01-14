Aaj Ka Good Luck (15th january 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Main Menu

Edited By Updated: 14 Jan, 2026 05:19 PM

aaj ka good luck

Aaj Ka Good Luck (15th january 2026): आज 15 जनवरी 2026, गुरुवार को ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार गुरु, चंद्र और सूर्य का विशेष प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। नीचे प्रत्येक राशि के लिए आज का गुडलक, क्या करें और सरल वैदिक उपाय (Upay) दिए गए...

Aaj Ka Good Luck (15th january 2026): आज 15 जनवरी 2026, गुरुवार को ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार गुरु, चंद्र और सूर्य का विशेष प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। नीचे प्रत्येक राशि के लिए आज का गुडलक, क्या करें और सरल वैदिक उपाय (Upay) दिए गए हैं, जो सौभाग्य बढ़ाने में सहायक होंगे।

आज गुरुवार होने के कारण केले, चने की दाल या पीले वस्त्र का दान करने से भाग्य तेज होता है और गुरु दोष शांत होता है।

मेष राशि (Aries)
आज का गुडलक: करियर और आत्मविश्वास
क्या करें: आज नए काम की शुरुआत करें
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं
Lucky Color: लाल

वृषभ राशि (Taurus)
आज का गुडलक: धन और पारिवारिक सुख
क्या करें: माता लक्ष्मी का स्मरण करें
उपाय: सफेद मिठाई गरीबों में बांटें
Lucky Color: सफेद

मिथुन राशि (Gemini)
आज का गुडलक: बातचीत और नेटवर्किंग
क्या करें: जरूरी कॉल और मीटिंग करें
उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें
Lucky Color: हरा

कर्क राशि (Cancer)
आज का गुडलक: भावनात्मक संतुलन
क्या करें: परिवार के साथ समय बिताएं
उपाय: चंद्र मंत्र “ॐ सोमाय नमः” का जाप
Lucky Color: क्रीम

सिंह राशि (Leo)
आज का गुडलक: मान-सम्मान और नेतृत्व
क्या करें: वरिष्ठों से संवाद बढ़ाएं
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें
Lucky Color: सुनहरा

कन्या राशि (Virgo)
आज का गुडलक: योजना और सफलता
क्या करें: लिखित योजना बनाएं
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं
Lucky Color: हरा

तुला राशि (Libra)
आज का गुडलक: प्रेम और संबंध
क्या करें: रिश्तों में संतुलन रखें
उपाय: शुक्र मंत्र “ॐ शुक्राय नमः” का जाप
Lucky Color: गुलाबी

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का गुडलक: साहस और निर्णय
क्या करें: जोखिम सोच-समझकर लें
उपाय: लाल फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं
Lucky Color: मैरून

धनु राशि (Sagittarius)
आज का गुडलक: भाग्य और यात्रा
क्या करें: गुरुजनों का आशीर्वाद लें
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें
Lucky Color: पीला

मकर राशि (Capricorn)
आज का गुडलक: मेहनत का फल
क्या करें: धैर्य बनाए रखें
उपाय: शनि मंत्र “ॐ शनैश्चराय नमः” का जाप
Lucky Color: नीला

कुंभ राशि (Aquarius)
आज का गुडलक: नए विचार और लाभ
क्या करें: टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्य करें
उपाय: जरूरतमंद को काले तिल दान करें
Lucky Color: बैंगनी

मीन राशि (Pisces)
आज का गुडलक: आध्यात्म और शांति
क्या करें: ध्यान और प्रार्थना करें
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ
Lucky Color: आसमानी

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

