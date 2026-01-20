Main Menu

Shri Badarinath Dham : बदरीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारी तेज, 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर होगा बड़ा ऐलान

20 Jan, 2026

Shri Badarinath Dham : परंपरा के अनुसार बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि इस वर्ष बसंत पंचमी, शुक्रवार 23 जनवरी को तय की जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड के नरेंद्र नगर स्थित टिहरी राजदरबार में विशेष धार्मिक आयोजन किया जाएगा।

Shri Badarinath Dham : परंपरा के अनुसार बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि इस वर्ष बसंत पंचमी, शुक्रवार 23 जनवरी को तय की जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड के नरेंद्र नगर स्थित टिहरी राजदरबार में विशेष धार्मिक आयोजन किया जाएगा। बदरीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि कपाट उद्घाटन और आगामी चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए समिति ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसे ही कपाट खुलने की तिथियों पर निर्णय होगा, यात्रा से जुड़ी सभी कार्ययोजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।

बी.के.टी.सी के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ के अनुसार, 23 जनवरी को सुबह करीब 10:30 बजे टिहरी राजमहल में धार्मिक अनुष्ठान आरंभ होंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी। साथ ही गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा की तिथि भी तय की जाएगी।

इस अवसर पर टिहरी राजपरिवार के महाराजा मनुजयेंद्र शाह की जन्म कुंडली का अवलोकन किया जाएगा। इसके बाद राजपुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल पंचांग की गणना कर शुभ मुहूर्त के आधार पर बदरीनाथ धाम के कपाट खोलने की अंतिम तिथि का निर्णय करेंगे।

