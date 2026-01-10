Main Menu

Tarot Card Rashifal (11th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Updated: 10 Jan, 2026 01:21 PM

tarot card rashifal

मेष राशि आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग लाभ देगा। प्रेम जीवन में भावनाओं पर

मेष राशि
आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग लाभ देगा। प्रेम जीवन में भावनाओं पर नियंत्रण रखें, जल्दबाज़ी नुकसान पहुंचा सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन क्रोध से बचें।

वृषभ राशि
आज आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी।

मिथुन राशि
आज का दिन संवाद और संपर्क के लिए शुभ है। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। प्रेम जीवन में बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन थकान हो सकती है।

कर्क राशि
आज भावनाएं प्रबल रहेंगी। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में संयम जरूरी है। प्रेम जीवन में गहराई बढ़ेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन हो सकता है।

सिंह राशि
आज मान-सम्मान में वृद्धि के योग हैं। नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। प्रेम संबंधों में अहंकार से बचें। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी शुभ समाचार की संभावना है।

कन्या राशि
आज का दिन योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति संभव है। प्रेम जीवन में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें।

तुला राशि
आज संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। रिश्तों में मधुरता रहेगी। प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कला और सौंदर्य से जुड़े कार्यों में लाभ होगा।

वृश्चिक राशि
आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव हैं। किसी पर जरूरत से ज्यादा शक न करें। प्रेम जीवन में पारदर्शिता जरूरी है। कार्यक्षेत्र में गुप्त योजनाएं सफल हो सकती हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

धनु राशि
आज का दिन उत्साह और सकारात्मक सोच से भरा रहेगा। यात्रा या नए अनुभव का योग है। प्रेम जीवन में स्वतंत्रता की भावना रहेगी। करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मकर राशि
आज जिम्मेदारियों का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आप सफल रहेंगे। प्रेम जीवन में गंभीर बातचीत हो सकती है। आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज़ न करें।

कुंभ राशि
आज नए विचार और योजनाएं बनेंगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में दोस्ती और विश्वास मजबूत होगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव के योग हैं। मानसिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे।

मीन राशि
आज का दिन शांति और आत्मचिंतन का है। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। कला, संगीत या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धन से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

