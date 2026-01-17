Tarot Card Rashifal (18th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 17 Jan, 2026 10:35 AM
मेष राशि
आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप अच्छी तरह निभाएंगे। पारिवारिक मामलों में संयम रखें, वरना छोटी बात बड़ा रूप ले सकती है। धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है।
वृषभ राशि
आज का दिन स्थिरता लेकर आएगा। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान पर ध्यान दें। निवेश सोच-समझकर करें।
मिथुन राशि
आज बातचीत और संपर्क आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। हालांकि मन थोड़ा चंचल रह सकता है, इसलिए निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें।
कर्क राशि
भावनात्मक रूप से आज आप थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम संतोषजनक मिलेंगे। नींद पूरी लें।
सिंह राशि
आज आपका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र रहेगा। मान-सम्मान में वृद्धि के योग हैं। प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अहंकार से बचें, नहीं तो संबंधों में खटास आ सकती है।
कन्या राशि
आज का दिन योजना बनाने के लिए उत्तम है। कामकाज में व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे। जीवनसाथी या पार्टनर का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक है, लेकिन तनाव से बचें।
तुला राशि
आज संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कार्य और निजी जीवन के बीच तालमेल बैठाने में सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन में समझदारी से काम लें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा।
वृश्चिक राशि
आज का दिन आत्मचिंतन का है। मन में कई विचार आएंगे। कार्यक्षेत्र में गोपनीय बातों को साझा न करें। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी।
धनु राशि
आज भाग्य आपका साथ देगा। यात्रा के योग बन सकते हैं, जो लाभकारी रहेंगे। शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। सकारात्मक सोच बनाए रखें।
मकर राशि
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें बखूबी निभाएंगे। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान हो सकती है।
कुंभ राशि
आज नए विचार और योजनाएं मन में आएंगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में स्पष्ट संवाद जरूरी है। तकनीक से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ है।
मीन राशि
आज भावनात्मक और आध्यात्मिक झुकाव रहेगा। दूसरों की मदद करने से आत्मसंतोष मिलेगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। पानी अधिक पिएं और स्वास्थ्य का ध्यान रखें।