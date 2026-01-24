Ujjain Mahakal : इस वीकेंड लगेगा महाकाल धाम में भक्तों का महाकुंभ, प्रशासन अलर्ट मोड पर

Ujjain Mahakal : उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर शनिवार, रविवार और सोमवार तीन दिनों में लगभग पांच लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मंदिर प्रबंधन इस भीड़ को आगामी महाशिवरात्रि की...

Ujjain Mahakal : उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर शनिवार, रविवार और सोमवार तीन दिनों में लगभग पांच लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मंदिर प्रबंधन इस भीड़ को आगामी महाशिवरात्रि की तैयारी के रूप में देख रहा है और उसी अनुसार व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

श्रद्धालुओं को कम से कम समय में सुगम दर्शन कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अधिक भीड़ के दौरान भक्तों को भस्म आरती के चलायमान दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि सभी को भगवान महाकाल के दर्शन का लाभ मिल सके।

मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक के अनुसार, महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के द्वार लगातार 44 घंटे तक खुले रहेंगे, जिससे भक्त बिना रुकावट दर्शन कर सकें। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक-दो दिन पहले ही उज्जैन पहुंच जाते हैं, जिससे कई दिनों तक भारी भीड़ बनी रहती है। इसी तरह का धार्मिक उत्साह इस बार गणतंत्र दिवस पर भी देखने को मिलेगा।

इस वर्ष गणतंत्र दिवस वीकेंड के साथ पड़ने के कारण लगातार तीन दिन अवकाश रहेगा। ऐसे में देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त उज्जैन पहुंचेंगे। इसे महाशिवरात्रि से पहले एक तरह की ‘ड्राई रन’ मानते हुए मंदिर प्रशासन ने सभी तैयारियां तेज कर दी हैं, ताकि श्रद्धालुओं को सुविधाजनक और व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराए जा सकें।

दर्शन व्यवस्था इस प्रकार रहेगी

सामान्य श्रद्धालु: आम भक्तों का प्रवेश त्रिवेणी संग्रहालय द्वार से होगा।

शीघ्र दर्शन टिकट धारक: 250 रुपये के शीघ्र दर्शन टिकट लेने वाले श्रद्धालुओं को गेट नंबर 5 और बड़े गणेश के सामने स्थित निर्गम द्वार से प्रवेश मिलेगा।

प्रोटोकॉल दर्शनार्थी: वी.आई.पी और प्रोटोकॉल के तहत आने वाले भक्त नीलकंठ द्वार से प्रवेश करेंगे।

निःशुल्क सुविधाएं

मंदिर परिसर और प्रवेश द्वारों के पास शीघ्र दर्शन टिकट काउंटर, जूता-चप्पल रखने की व्यवस्था और पेयजल की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा देशभर से आने वाले श्रद्धालु मंदिर के अन्नक्षेत्र में नि:शुल्क प्रसाद भी ग्रहण कर सकेंगे। इन सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से मंदिर प्रशासन का प्रयास है कि अधिकतम श्रद्धालु शांतिपूर्ण और सुगम तरीके से भगवान महाकाल के दर्शन कर सकें।