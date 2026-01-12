EPFO New Rule: ATM की जरूरत नहीं...अब UPI से भी निकाल सकेंगे PF का पैसा, सरकार लागू करने जा रही है नया पेमेंट सिस्टम

Main Menu

नेशनल डेस्क: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने खाताधारकों के लिए पीएफ निकासी प्रक्रिया को बेहद आसान बनाने जा रहा है। लंबे समय से पीएफ निकालने की जटिल प्रक्रिया और दफ्तरों के चक्कर लगाने की परेशानी को खत्म करने के लिए संगठन डिजिटल बदलाव पर काम कर रहा है। नई योजना के तहत अब खातेधारक न केवल एटीएम, बल्कि UPI के माध्यम से भी अपनी पीएफ राशि सीधे निकाल सकेंगे।

अप्रैल 2026 से शुरू हो सकती है नई सुविधा
सूत्रों की मानें तो EPFO अप्रैल 2026 तक इस सुविधा को शुरू कर सकता है। इसके लिए संगठन अपने डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड कर रहा है। पिछले साल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भी घोषणा की थी कि पीएफ निकासी प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया जाएगा। अब नए सिस्टम में किसी अतिरिक्त अनुमति की जरूरत नहीं होगी, और तय सीमा तक रकम आसानी से निकाली जा सकेगी।

EPFO 3.0 का ट्रायल पूरा, कोई तकनीकी बाधा नहीं
जानकारी के अनुसार, EPFO 3.0 से जुड़े सभी मॉड्यूल्स का ट्रायल पूरा हो चुका है। फिलहाल तकनीकी तौर पर कोई बड़ी दिक्कत सामने नहीं आई है, लेकिन संगठन हर संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी टेस्टिंग कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि सुविधा शुरू होने के बाद खाताधारकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

कैसे काम करेगा नया सिस्टम?
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को पीएफ खाते से जुड़ा एटीएम कार्ड दिया जा सकता है। इसके जरिए वे तय सीमा तक सीधे एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे। इसके अलावा, UPI के माध्यम से भी पीएफ बैलेंस से भुगतान और ट्रांसफर करना संभव होगा। इसका मतलब है कि इमरजेंसी में तत्काल कैश निकालना या डिजिटल पेमेंट करना अब बेहद आसान होगा।

पहले ही मिल चुकी है 75% निकासी की छूट
कुछ महीनों पहले ही EPFO ने सदस्यों को उनके पीएफ में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक निकालने की अनुमति दी थी। इस कदम से कर्मचारियों को आर्थिक संकट के समय बड़ी राहत मिली थी। अब ATM और UPI के जरिए निकासी की सुविधा आने के बाद यह प्रक्रिया और भी तेज, सरल और सुविधाजनक हो जाएगी। इस तरह EPFO की यह नई पहल कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय राहत देने में मदद करेगी और लंबे समय से चली आ रही पीएफ निकासी की परेशानी को समाप्त कर देगी।

