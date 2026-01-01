Main Menu

Mulank 1 Numerology 2026: अंक ज्योतिष 2026 में मूलांक 1 वालों के लिए बड़े बदलाव और सफलता के योग

Edited By Updated: 01 Jan, 2026 10:42 AM

mulank 1 numerology 2026

Mulank 1 Numerology 2026 मूलांक 1: अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख़ को हुआ है। तो जानिए कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2026

प्रेम जीवन: अंक ज्योतिष 2026 के अनुसार, मूलांक 1 के जातकों के रिश्ते वर्ष 2026 में अपने जीवनसाथी के साथ मज़बूत होंगे। आप दोनों के बीच आपसी समझ बेहतर होगी और आप अपने अनुभव के साथ-साथ अपने रिश्ते से भी कई नई चीज़ें सीखेंगे। हालांकि, इस वर्ष आपको साथी के साथ बेकार के विवादों में पड़ने से बचना होगा, अन्यथा आपके अहंकार में वृद्धि होगी। ऐसे में इन जातकों को रिश्ते में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखना होगा।

शिक्षा: शिक्षा की बात करें तो, मूलांक 1 के छात्रों के लिए वर्ष 2026 शानदार रहेगा क्योंकि इस दौरान आप परीक्षाओं में सफलता, स्कॉलरशिप पाने, उच्च शिक्षा हासिल करने और अच्छा पद पाने में सक्षम होंगे। हालांकि, आपकी सभी इच्छाएं पूरी न होने की भी आशंका है। लेकिन आप पूरी तरह से निराश न हों, क्योंकि आपको किसी पेशेवर कोर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी सैलरी या अच्छे पद वाली नौकरी मिलने की संभावना है। बता दें कि मार्च से लेकर जून 2026 तक आपको पढ़ाई में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

पेशेवर जीवन: अंक ज्योतिष 2026 भविष्यवाणी कर रहा है कि मूलांक 1 के जातक वर्ष 2026 में कोई नया काम करने का संकल्प लेंगे और इस दिशा में प्रयास करते हुए भी दिखाई देंगे। अगर आप लंबे समय से व्यापार के क्षेत्र में कुछ नया करने के बारे में सोच-विचार कर रहे हैं, तो इस वर्ष आप उसे पूरा करने के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इस काम के लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। आपको प्रगति मिलने की प्रबल संभावना है। व्यापार के क्षेत्र में साल 2026 एजेंसी, संचार कौशल और एडवरटाइजमेंट से जुड़े क्षेत्रों के लिए फलदायी रहेगा। बता दें कि मार्च से लेकर जुलाई तक सितारे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अप्रत्याशित समस्याओं की वजह से आपको योजनाओं में बदलाव और देरी का सामना करना पड़ सकता है। इन जातकों को व्यापार और आउटसोर्सिंग बढ़ाने में सफलता मिलेगी। साथ ही विदेश कंपनी या विदेशी तकनीक से जुड़ा कोई कोलैबोरेशन आपके लिए अपार सफलता लेकर आ सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को देखें, तो वर्ष 2026 में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी। हालांकि, आपके अत्यधिक ऊर्जावान और आक्रामक होने की वजह से आपको मानसिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जिसके चलते आपको सिरदर्द, माइग्रेन आदि रोग अपना शिकार बना सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, आपकी याददाश्त कमज़ोर रह सकती है। ऐसे में, मूलांक 1 के जातकों को अपनी उग्र ऊर्जा को नियंत्रित करने की सलाह दी जाती है ताकि आपको मानसिक शांति मिल सके।

और ये भी पढ़े

उपाय:
तांबे के लोटे में जल लें और उसमें लाल चंदन मिलाकर सूर्य स्तोत्र का पाठ करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। आप रविवार से शुरू करके अगले 108 दिनों तक सूर्य देव को अर्घ्य दें।

40 या 43 दिनों तक गुड़ या तांबे के सिक्के बहते हुए जल में प्रवाहित करें।

सर्वप्रथम सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात तांबे के बर्तन में जल, दूध, फूल, इत्र, लाल चंदन आदि मिलाएं। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके गायत्री मंत्र और सूर्य अर्घ्य मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें।

रविवार के दिन नमक का सेवन करने से बचें और संभव हो तो हर 11 रविवार दही और चावल का सेवन करें।

आचार्य पंडित सुधांशु तिवारी
प्रश्न कुण्डली विशेषज्ञ/ ज्योतिषाचार्य
संपर्क सूत्र-  9005804317

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

