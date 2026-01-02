Vastu For Success : साल 2026 में चमकेगा आपका भाग्य बस घर ले आएं सूर्य देव से जुड़ी ये 4 चीजें

साल 2026 का अंक और ग्रहों का गोचर संकेत दे रहा है कि यह वर्ष अनुशासन, तेज और नेतृत्व का होगा। ये सभी गुण सूर्य देव के हैं। वास्तु शास्त्र में सूर्य को सृष्टि की आत्मा माना गया है।

Vastu For Success : साल 2026 का अंक और ग्रहों का गोचर संकेत दे रहा है कि यह वर्ष अनुशासन, तेज और नेतृत्व का होगा। ये सभी गुण सूर्य देव के हैं। वास्तु शास्त्र में सूर्य को सृष्टि की आत्मा माना गया है। यदि आपके घर में सूर्य की ऊर्जा का सही संतुलन है, तो मान-सम्मान और धन की कभी कमी नहीं होती। इस साल अपने घर और जीवन में बरकत लाने के लिए सूर्य देव से जुड़ी ये 4 शुभ चीजें जरूर घर लाएं।

तांबे का प्रतीकात्मक सूर्य

वास्तु के अनुसार, घर की पूर्वी दीवार पर तांबे का सूर्य लगाना अत्यंत शुभ होता है। तांबा सूर्य की प्रतिनिधि धातु है। यदि आपके घर के पूर्वी हिस्से में खिड़की नहीं है या वहां रोशनी कम आती है, तो तांबे का सूर्य उस कमी को दूर करता है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और सामाजिक दायरे में आपकी पहचान मजबूत करता है।

सूर्य देव के सात घोड़ों की तस्वीर

तरक्की और रफ्तार के लिए सात दौड़ते हुए सफेद घोड़ों की पेंटिंग घर लाएं। ये सात घोड़े सूर्य के रथ का प्रतीक हैं। इसे अपने ऑफिस या घर की उत्तर या पूर्व दिशा में इस तरह लगाएं कि घोड़ों का मुंह घर के अंदर की तरफ हो। यह आपके करियर में रुकी हुई प्रगति को नई गति प्रदान करेगा।

तांबे का कलश और शुद्ध जल

अपने घर के ईशान कोण में तांबे के कलश में जल भरकर रखें। सूर्य देव की कृपा पाने का यह सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। प्रतिदिन इस जल को बदलना और सूर्य को अर्घ्य देना आपके स्वास्थ्य में सुधार करता है और मानसिक तनाव को दूर रखता है। 2026 में तांबे के बर्तनों का अधिक प्रयोग आपके भाग्य को बल देगा।

रूबी स्टोन या माणिक्य क्रिस्टल

सूर्य का रत्न माणिक्य होता है। यदि आप रत्न नहीं पहनना चाहते, तो माणिक्य के रंग का क्रिस्टल या पिरामिड अपने वर्किंग डेस्क पर रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और आपके कार्यक्षेत्र में सूर्य जैसी स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है।

