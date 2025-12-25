Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Vastu Tips : अमीर भी हो सकता है गरीब, इस पौधे को घर में लगाने से पहले बरतें सावधानी

Vastu Tips : अमीर भी हो सकता है गरीब, इस पौधे को घर में लगाने से पहले बरतें सावधानी

Edited By Updated: 25 Dec, 2025 11:25 AM

vastu tips

Vastu Tips : हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में केले का पेड़ अत्यंत पूजनीय और पवित्र माना गया है। इसे साक्षात भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का वास माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिस घर में केले का पेड़ सही विधि और दिशा में लगा होता है

Vastu Tips : हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में केले का पेड़ अत्यंत पूजनीय और पवित्र माना गया है। इसे साक्षात भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का वास माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिस घर में केले का पेड़ सही विधि और दिशा में लगा होता है, वहां सुख-समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही शुभ पौधा यदि गलत नियम या गलत दिशा में लगाया जाए, तो यह अमीर को भी गरीब बना सकता है ? वास्तु दोष उत्पन्न होने पर यह घर में कंगाली, संतान कष्ट और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है।

Vastu Tips

केले के पेड़ से जुड़ी सावधानियां और नियम

गलत दिशा बनती है बर्बादी का कारण
वास्तु के अनुसार, केले का पेड़ कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इन दिशाओं में लगा केले का पेड़ घर की बरकत को सोख लेता है और कर्ज की स्थिति पैदा करता है।

और ये भी पढ़े

 इसे हमेशा उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में ही लगाएं। ईशान कोण देवताओं की दिशा है, जहां बृहस्पति देव का प्रभाव सबसे अधिक होता है।

Vastu Tips

मुख्य द्वार के ठीक सामने न लगाएं
अक्सर लोग सुंदरता के लिए केले का पेड़ मुख्य दरवाजे के ठीक सामने लगा देते हैं। वास्तु इसे द्वार वेध मानता है। मुख्य द्वार के ठीक सामने लगा पेड़ घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को रोकता है, जिससे तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं।

घर के बिल्कुल बीच में न लगाएं
घर के आंगन के बिल्कुल बीचों-बीच केले का पेड़ लगाने से बचना चाहिए। यह स्थान खुला और खाली होना चाहिए। यहां पेड़ लगाने से परिवार में अशांति और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

Vastu Tips

मीर को गरीब बना सकते हैं ये वास्तु दोष
 
यदि केले का पेड़ सूख रहा है या उसकी पत्तियां पीली होकर सड़ रही हैं, तो उसे तुरंत हटा दें। सूखा पेड़ घर में नकारात्मकता लाता है और संचित धन  को नष्ट कर देता है।

केले के पेड़ के पास कभी भी कूड़ेदान, गंदे कपड़े या नाली नहीं होनी चाहिए। चूंकि इसमें भगवान विष्णु का वास है इसलिए इसके आसपास की गंदगी दरिद्रता को आमंत्रण देती है।

केले की पत्तियां यदि कटी-फटी हैं, तो उन्हें हटा देना चाहिए। फटी हुई पत्तियां आर्थिक तंगी का प्रतीक मानी जाती हैं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!