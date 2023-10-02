Vastu tips for Krishna picture: पॉजिटिव वाइब्स और मानसिक शांति के लिए घर की इस दिशा में लगाएं श्री कृष्ण की फोटो

Vastu tips for Shri Krishna's picture: वास्तु विद्वान कहते हैं, घर की हर वस्तु सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव से युक्त होती है। इसका शुभ-अशुभ प्रभाव परिवार में रहने वालों के जीवन पर पड़ता है। घर के माहौल में पॉजिटिव वाइब्स और मानसिक शांति के लिए परम...

To have a child संतान प्राप्ति के लिए

संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को अपने बेडरूम में श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर लगानी चाहिए। गर्भवस्था में श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप को देखने से आनी वाली संतान भी उनके जैसी मनमोहक और नटखट होती है।





To increase the feeling of devotion भक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए

घर के पूर्व या उत्तर दिशा में श्रीकृष्ण की अराधना करते हुए मीराबाई की तस्वीर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी तस्वीर लगाने से परिवार में आपसी विश्वास मजबूत होता और धार्मिक भावना बनी रहती है।



There will be no shortage of food and money अन्न-धन की नहीं होगी कमी

रसोई की पूर्व दिशा में लड्डू गोपाल की माखन खाते हुए की तस्वीर लगाना बहुत ही शुभ होता है। इससे घर की रसोई में किसी खाद्य सामग्री की कमी नहीं रहती और वास्तुदोष दूर होता है।



For courage and success साहस और सफलता के लिए

घर की उत्तर दिशा में यमुना जी के जल में कालिया नाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की नृत्य मुद्रा की तस्वीर लगाना बहुत अच्छा होता है। घर की उत्तर दिशा में यह तस्वीर लगाने से जीवन में निडरता, उत्साह, साहस और सफलता की प्राप्ति होती है।





Sweetness in married life वैवाहिक जीवन में मिठास

वैवाहिक में अगर एक-दूसरे के साथ लड़ाई- झगड़ा होता रहता है तो अपने रिश्ते में मधुरता लाने के लिए उत्तर दिशा में नाचते हुए मयूर या राधा-कृष्ण की प्रेमपूर्ण पेंटिंग लगाने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कमी नही रहती।



To cope with adverse circumstances विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए

अगर जीवन में बार-बार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और परिवार के सदस्यों में आत्मविश्वास की कमी हो तो श्री कृष्ण की अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए की तस्वीर ऐसी जगह पर लगाएं, जहां बार-बार उस पर नजर पड़ती रहें। तस्वीर लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि श्री कृष्ण के अलावा उनके साथ ग्वाल-बाल, सखा भी जरूर होनी चाहिए।