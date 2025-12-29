Main Menu

Vastu Tips for Success : काम बनते-बनते बिगड़ रहे हैं तो 2026 में अपनाएं ये 5 जादुई वास्तु टिप्स

Edited By Updated: 29 Dec, 2025 02:58 PM

vastu tips for success

वास्तु शास्त्र सिर्फ दिशाओं का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संतुलित करने का एक प्राचीन विज्ञान है।

Vastu Tips for Success : वास्तु शास्त्र सिर्फ दिशाओं का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संतुलित करने का एक प्राचीन विज्ञान है। जब हमारे आसपास की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है, तो उसका सीधा असर हमारी तरक्की, स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर पड़ता है। नए साल 2026 की दहलीज पर खड़े होकर, क्यों न हम कुछ ऐसे छोटे और जादुई बदलाव करें जो जीवन से इन बाधाओं को हमेशा के लिए हटा दें। तो आइए जानते हैं वास्तु के वे आसान उपाय, जो इस साल आपकी मेहनत को सफलता में बदल देंगे और घर में खुशहाली का नया सवेरा लाएंगे।

Vastu Tips for Success

मुख्य द्वार की 'एनर्जी' को करें बूस्ट
घर का मुख्य दरवाजा सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं, बल्कि भाग्य के प्रवेश का द्वार है। नए साल पर मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या चांदी का स्वास्तिक लगाएं। यह नकारात्मक शक्तियों को भीतर आने से रोकता है और रुके हुए कामों में गति लाता है।

ईशान कोण और मानसिक स्पष्टता
वास्तु में उत्तर-पूर्व दिशा को बुद्धि और भगवान का स्थान माना गया है। यदि यहां भारी सामान, कबाड़ या शौचालय है, तो निर्णय लेने में भ्रम और काम में देरी होती है। इस कोने को बिल्कुल खाली और साफ रखें। यहां ताजे पानी का एक छोटा फव्वारा या कलश रखें। यह आपके दिमाग को 'क्लियर' रखेगा और नए आइडियाज़ को सफलता में बदलेगा।

और ये भी पढ़े

Vastu Tips for Success

नमक का जादू: निगेटिविटी होगी छूमंतर
वास्तु में नमक को सबसे शक्तिशाली एनर्जी क्लीनर माना गया है। अगर घर में बेवजह कलह या तनाव रहता है, तो सफलता आपसे दूर भागती है।  हफ्ते में कम से कम दो बार पोंछे के पानी में समुद्री नमक मिलाकर सफाई करें। इसके अलावा, ऑफिस टेबल के कोने में कांच की कटोरी में थोड़ा सेंधा नमक रखें। यह आपके आसपास के Evil Eye को सोख लेता है।

रुकी हुई घड़ियां और बंद भाग्य
घड़ी समय की प्रतीक है। अगर आपके घर में कोई भी घड़ी बंद पड़ी है या समय से पीछे चल रही है, तो वह आपकी प्रगति को भी धीमा कर देती है। 2026 की शुरुआत से पहले घर की सभी घड़ियाँ चेक करें। बंद घड़ियों को हटा दें और टूटे हुए शीशे या इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ को बाहर निकालें। चलता हुआ समय ही चलता हुआ भाग्य है।

अग्नि तत्व का सही इस्तेमाल 
दक्षिण-पूर्व दिशा नकदी और आत्मविश्वास की दिशा है। यदि यहां जल तत्व है, तो पैसा आते-आते रुक जाता है। इस दिशा में एक लाल रंग का बल्ब जलाएं या लाल फूल रखें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो काम पैसों की वजह से अटके हुए हैं, वे पूरे होने लगेंगे।

Vastu Tips for Success

