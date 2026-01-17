Weekly Good Luck (19.01.2026 से 25.01.2026): जानें, इस हफ्ते क्या है आपका Lucky Charm

Main Menu

17 Jan, 2026 09:56 AM

Weekly Good Luck Horoscope: 19 जनवरी 2026 से 25 जनवरी 2026 तक, जानिए इस हफ्ते आपकी किस्मत को मजबूत करने वाला Lucky Charm, शुभ रंग, शुभ अंक और खास सलाह।

मेष (Aries)
Lucky Charm: लाल धागा
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 9
गुड लक टिप: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृषभ (Taurus)
Lucky Charm: चांदी की अंगूठी
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 6
गुड लक टिप: शुक्रवार को सफेद मिठाई दान करें।

मिथुन (Gemini)
Lucky Charm: हरा रूमाल
शुभ रंग: हल्का हरा
शुभ अंक: 5
गुड लक टिप: महत्वपूर्ण फैसले लिख कर लें।

कर्क (Cancer)
Lucky Charm: मोती/चंद्र स्टोन
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 2
गुड लक टिप: सोमवार को दूध या चावल का दान शुभ रहेगा।

सिंह (Leo)
Lucky Charm: गोल्डन पेंडेंट
शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 1
गुड लक टिप: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)
Lucky Charm: डायरी या पेन
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 5
गुड लक टिप: अपने दिन की प्लानिंग सुबह करें।

तुला (Libra)
Lucky Charm: परफ्यूम/इत्र
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 6
गुड लक टिप: रिश्तों में संतुलन बनाए रखें।

वृश्चिक (Scorpio)
Lucky Charm: काला धागा
शुभ रंग: मैरून
शुभ अंक: 9
गुड लक टिप: ध्यान और आत्मचिंतन से लाभ मिलेगा।

धनु (Sagittarius)
Lucky Charm: पीला रूमाल
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3
गुड लक टिप: गुरुवार को गुरु मंत्र का जाप करें।

मकर (Capricorn)
Lucky Charm: लोहे का छल्ला
शुभ रंग: स्लेटी
शुभ अंक: 8
गुड लक टिप: अनुशासन बनाए रखें, सफलता मिलेगी।

कुंभ (Aquarius)
Lucky Charm: नीला पत्थर/कंगन
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 4
गुड लक टिप: नए आइडिया पर काम शुरू करें।

मीन (Pisces)
Lucky Charm: चांदी का कड़ा
शुभ रंग: बैंगनी
शुभ अंक: 7
गुड लक टिप: सकारात्मक सोच से भाग्य साथ देगा।

