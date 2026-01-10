Main Menu

Weekly Love rashifal (12.01.2026 से 18.01.2026): साप्ताहिक लव राशिफल से जानें कैसी रहेगी आपकी रोमांटिक लाइफ

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 09:45 AM

weekly love rashifal

​​​​​​​Weekly Love rashifal (12.01.2026 से 18.01.2026): यह साप्ताहिक लव राशिफल सभी 12 राशियों के लिए प्रेम, रिश्ते, विवाह, ब्रेक-अप, पुनर्मिलन और भावनात्मक उतार-चढ़ाव पर केंद्रित है। यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है।

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) इस सप्ताह प्रेम जीवन में जोश और भावनात्मक तीव्रता देखने को मिलेगी। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो अपने पार्टनर के साथ समय बिताने की तीव्र इच्छा रहेगी, लेकिन जल्दबाज़ी में बोले गए शब्द गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। विवाहित लोगों को अहंकार से बचना चाहिए। अविवाहित जातकों के लिए अचानक किसी पुराने प्रेमी से संपर्क संभव है, जो भावनाओं को उलझा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में रिश्तों में स्थिरता आएगी। संवाद ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक सुरक्षा और भरोसे से जुड़ा रहेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। जो लोग लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उन्हें धैर्य रखना होगा। शादीशुदा जीवन में मधुरता बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए किसी गंभीर रिश्ते की शुरुआत संभव है। सप्ताह के अंत में रोमांटिक मुलाकात या सरप्राइज मिल सकता है। दिल की बात खुलकर कहने से रिश्ता मजबूत होगा।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में उलझन और आकर्षण दोनों रहेंगे। एक से अधिक लोगों के प्रति आकर्षण भ्रम पैदा कर सकता है। रिश्ते में हैं तो पार्टनर को समय न देना तनाव बढ़ा सकता है। संवाद की कमी से गलतफहमी हो सकती है। अविवाहित जातकों के लिए सोशल मीडिया या यात्रा के दौरान नया कनेक्शन बन सकता है। सप्ताह के अंत में स्थिति स्पष्ट होगी और दिल सही निर्णय ले पाएगा।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक गहराई से भरा रहेगा। आप अपने पार्टनर के और करीब आएंगे। पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं। शादीशुदा जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी। अविवाहित जातकों को किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो सकता है जो भावनात्मक रूप से आपको समझता हो। सप्ताह के मध्य में भावुकता अधिक रहेगी, लेकिन यही आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) इस सप्ताह सिंह राशि वालों का प्रेम जीवन ड्रामेटिक लेकिन रोमांटिक रहेगा। आप ध्यान और प्रशंसा चाहते हैं, लेकिन पार्टनर की भावनाओं को नज़रअंदाज़ न करें। अहंकार रिश्ते में दूरी ला सकता है। अविवाहित जातकों के लिए आकर्षक प्रस्ताव आ सकता है। विवाहित लोगों को अपने रिश्ते में संतुलन बनाना होगा। सप्ताह के अंत में रोमांस फिर से खिल उठेगा।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह व्यावहारिक प्रेम का है। आप रिश्ते को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। पार्टनर के साथ भविष्य की जिम्मेदारियों पर बात होगी। भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें। अविवाहित जातकों को किसी सहकर्मी या पुराने मित्र से प्रेम हो सकता है। सप्ताह के अंत में मानसिक संतोष मिलेगा और रिश्ता मजबूत होगा।  

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) इस सप्ताह तुला राशि वालों के प्रेम जीवन में संतुलन और रोमांस रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे। अविवाहित जातकों के लिए प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है। शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह रिश्ते को नई ऊर्जा देगा। हालांकि, निर्णय लेते समय दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाए रखें। सप्ताह के अंत में भावनात्मक स्पष्टता आएगी।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह तीव्र प्रेम और जुनून से भरा रहेगा। पार्टनर के साथ गहरी भावनात्मक बातचीत होगी। लेकिन शक और नियंत्रण की प्रवृत्ति से बचें। अविवाहित जातकों को अचानक प्रेम हो सकता है। विवाहित जीवन में अंतरंगता बढ़ेगी। सप्ताह के मध्य में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है, लेकिन अंत में रिश्ता और गहरा होगा।

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) इस सप्ताह धनु राशि वालों का प्रेम जीवन स्वतंत्रता और रोमांच से जुड़ा रहेगा। पार्टनर के साथ यात्रा या नया अनुभव साझा हो सकता है। प्रतिबद्धता से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए विदेशी या दूर स्थान से जुड़ा प्रेम संभव है। सप्ताह के अंत में दिल किसी एक निर्णय पर टिकेगा।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह गंभीर और स्थिर प्रेम का संकेत देता है। आप रिश्ते को लेकर व्यावहारिक निर्णय लेंगे। शादीशुदा जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन प्रेम बना रहेगा। अविवाहित जातकों को किसी परिपक्व व्यक्ति से प्रेम हो सकता है। सप्ताह के अंत में भावनात्मक संतुलन मिलेगा।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) इस सप्ताह कुंभ राशि वालों के प्रेम जीवन में अचानक बदलाव संभव हैं। पार्टनर के साथ विचारों का टकराव हो सकता है, लेकिन खुली सोच समाधान लाएगी। अविवाहित जातकों के लिए दोस्ती प्यार में बदल सकती है। रिश्ते में स्वतंत्रता और सम्मान बनाए रखना जरूरी होगा। सप्ताह के अंत में रिश्ते को नई दिशा मिलेगी।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव से भरपूर रहेगा। पार्टनर के साथ आत्मिक संबंध मजबूत होगा। पुराने अधूरे प्रेम के मामले सामने आ सकते हैं। अविवाहित जातकों को सच्चा प्रेम मिलने की संभावना है। सप्ताह के अंत में दिल को शांति और संतोष मिलेगा।

