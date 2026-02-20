Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Which girls have the qualities of Kali Mata : इन लड़कियों में छिपा होता है मां काली का अंश, अन्याय होने पर बन जाती हैं विनाशकारी

Which girls have the qualities of Kali Mata : इन लड़कियों में छिपा होता है मां काली का अंश, अन्याय होने पर बन जाती हैं विनाशकारी

Edited By Updated: 20 Feb, 2026 02:35 PM

which girls have the qualities of kali mata

अंक ज्योतिष के अनुसार, हमारे जन्म की तारीख हमारे स्वभाव और व्यक्तित्व के गहरे राज खोलती है। जिस तरह राशियों का प्रभाव होता है, उसी तरह मूलांक भी हमारे अंदर की छिपी हुई ऊर्जा को दर्शाता है।

Which girls have the qualities of Kali Mata : अंक ज्योतिष के अनुसार, हमारे जन्म की तारीख हमारे स्वभाव और व्यक्तित्व के गहरे राज खोलती है। जिस तरह राशियों का प्रभाव होता है, उसी तरह मूलांक भी हमारे अंदर की छिपी हुई ऊर्जा को दर्शाता है। माना जाता है कि कुछ विशेष मूलांक वाली लड़कियों में मां काली जैसी प्रचंड ऊर्जा, निडरता और न्यायप्रियता का अंश होता है। ये लड़कियां शांत रहें तो ममता की मूरत हैं, लेकिन अगर इन्हें दुखी किया जाए या इनके आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचे, तो इनका रौद्र रूप विनाशकारी साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं किन लड़कियों के अंद मां काली का अंश माना जाता है। 

मूलांक 1 
जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ होता है उनका मूलांक 1 है। मूलांक 1 का स्वामी सूर्य है, जो तेज और शक्ति का प्रतीक है। ये लड़कियां स्वाभिमानी होती हैं और किसी के अधीन रहना इन्हें पसंद नहीं होता। जैसे मां काली ब्रह्मांड की आदि शक्ति हैं, वैसे ही मूलांक 1 वाली लड़कियां अपने क्षेत्र में सर्वोपरि रहना चाहती हैं। इनमें गजब का तेज  होता है। यदि कोई इनके Self-respect को कुचलने की कोशिश करे, तो ये काली का रूप धर लेती हैं। इनका दुख अपमान की अग्नि में बदलकर सामने वाले के अहंकार को भस्म कर देता है।

मूलांक 8
जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ हो होता है उनका मूलांक 8 होता है और मूलांक 8 का स्वामी शनि है, जो न्याय के देवता हैं। ये लड़कियां अक्सर बहुत गंभीर और अंतर्मुखी लगती हैं। ये अनुशासन और मेहनत पर भरोसा करती हैं। मां काली का एक स्वरूप न्याय और अनुशासन भी है। इस मूलांक की लड़कियां छल-कपट और धोखेबाजी से सख्त नफरत करती हैं। ये जल्दी गुस्सा नहीं करतीं, लेकिन जब इनका धैर्य टूटता है, तो इनका क्रोध बहुत भयंकर होता है। ये सच के लिए किसी से भी टकरा सकती हैं और गलत करने वालों को उनके किए की सजा देकर ही शांत होती हैं।

मूलांक 9 
जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ हो उसका मूलांक 9 होता है और उनका स्वामी मंगल है, जिसे साहस और युद्ध का ग्रह माना जाता है।  इस मूलांक की लड़कियां स्वभाव से बेहद साहसी और निडर होती हैं। इनके अंदर नेतृत्व करने की गजब की क्षमता होती है। मां काली की तरह ये लड़कियां अन्याय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करतीं। ये हारे हुए लोगों की ढाल बनकर खड़ी होती हैं। अगर इन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाए या इनके अपनों को कोई नुकसान पहुंचाए, तो इनका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटता है। ये बुराई को जड़ से मिटाकर ही दम लेती हैं।

और ये भी पढ़े

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!