एक दिन की रिलीज उसी वीकेंड पर, जहां ‘कयामत से कयामत तक’ ने रोमांस को दी थी नई पहचान

साई पल्लवी और जुनैद खान स्टारर 'एक दिन' एक दिलचस्प संयोग पेश करती है। यह फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जो ठीक उसी वीकेंड के साथ मेल खाती है जब आमिर खान की पहली फिल्म 'कयामत से कयामत तक' 29 अप्रैल (शुक्रवार) को रिलीज हुई थी।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। आमिर खान प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म 'एक दिन' का दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार है। एक प्यारी सी लव स्टोरी पर्दे पर ला रही इस फिल्म ने अपने ट्रेलर और शानदार गानों से लोगों को बांधे रखा है। वैसे तो इसे लेकर पहले ही काफी चर्चा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी रिलीज डेट आमिर खान की पहली फिल्म 'कयामत से कयामत तक' वाले ही वीकेंड पर पड़ रही है?

साई पल्लवी और जुनैद खान स्टारर 'एक दिन' एक दिलचस्प संयोग पेश करती है। यह फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जो ठीक उसी वीकेंड के साथ मेल खाती है जब आमिर खान की पहली फिल्म 'कयामत से कयामत तक' 29 अप्रैल (शुक्रवार) को रिलीज हुई थी। यह बात इस पल को और भी खास बना देती है, क्योंकि 'कयामत से कयामत तक' आमिर खान और मंसूर खान का पहला साथ था, और अब लंबे समय के बाद, वे एक बार फिर साथ आ रहे हैं।



खास बात यह है कि दोनों ही फिल्में रोमांटिक लव स्टोरी जॉनर की हैं जिनमें एक जादुई एहसास है। आमिर और मंसूर के लिए यह वाकई एक 'फुल-सर्कल' मोमेंट जैसा महसूस होता है। इस आइकॉनिक जोड़ी के इतने समय बाद दोबारा साथ आने से उत्साह और भी बढ़ गया है, क्योंकि वे एक बार फिर बड़े पर्दे पर दिल छू लेने वाली लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं।



'एक दिन' के साथ आमिर खान और फिल्म मेकर मंसूर खान एक लंबे ब्रेक के बाद फिर से साथ आ रहे हैं, जो हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा क्रिएटिव जोड़ियों में से एक को वापस ले आया है। साथ मिलकर उन्होंने दर्शकों को 'कयामत से कयामत तक', 'जो जीता वही सिकंदर', 'अकेले हम अकेले तुम' और 'जाने तू... या जाने ना' जैसी कभी न भूलने वाली फिल्में दी हैं। 'एक दिन' के साथ यह जोड़ी एक बार फिर रोमांस जॉनर में लौट रही है, जिससे फैंस के बीच नया उत्साह भर गया है। उनका दोबारा साथ आना उत्सुकता को और बढ़ा देता है, क्योंकि दर्शक यह देखने के लिए बेताब हैं कि वे पर्दे पर फिर से वही जादू कैसे पैदा करते हैं।



आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'एक दिन' में साई पल्लवी और जुनैद खान लीड रोल में हैं। इस फिल्म को सुनील पांडे ने डायरेक्ट किया है और आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।