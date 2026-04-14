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कॉलेज फेस्ट में फरहान अख्तर ने आशा भोंसले को दिया खास ट्रिब्यूट, परफॉर्मेंस ने जीता सबका दिल

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 03:33 PM

farhan akhtar paid heartfelt tribute to asha bhosle college fest

हाल ही में एक कॉलेज फेस्ट में फरहान अख्तर ने ऐसा पल बनाया जो सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दर्शकों के दिलों को गहराई से छू गया।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। हाल ही में एक कॉलेज फेस्ट में फरहान अख्तर ने ऐसा पल बनाया जो सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दर्शकों के दिलों को गहराई से छू गया। अपनी जोशीली स्टेज उपस्थिति के लिए मशहूर फरहान ने अपने प्रदर्शन के बीच में रुककर दिग्गज गायिका आशा भोसले को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी, जिससे माहौल अचानक ऊर्जा से भरपूर से बदलकर गहरी भावनाओं और यादों से भर गया।

अपने हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट की भावना को साझा करते हुए, फरहान ने बताया कि आशा भोसले का भारतीय संगीत पर कितना गहरा प्रभाव रहा है और कैसे उनकी आवाज़ पीढ़ियों से लोगों के जीवन का हिस्सा रही है। उन्हें “भारत की नंबर 1 सेनोरिटा” कहते हुए, उन्होंने उनके संगीत की विविधता की सराहना की ऐसे गीत जो लोगों की यादों, भावनाओं और जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। उनके शब्द बेहद व्यक्तिगत लगे, जैसे वे दर्शकों के साथ कोई साझा याद बाँट रहे हों।

श्रद्धांजलि को आगे बढ़ाते हुए, फरहान ने उनका एक मशहूर गीत “दम मारो दम” गाना शुरू किया, जिससे पूरा माहौल जोश से भर गया। दर्शक भी इसमें शामिल हो गए और पूरा कार्यक्रम एक सामूहिक गान में बदल गया, जहाँ हर कोई इस गीत की जादूभरी यादों को जी रहा था। यह प्रस्तुति ऊर्जा और पुरानी यादों का शानदार मेल थी, जिसने अतीत को जीवंत कर दिया।

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इस पल को खास बनाने वाली बात उसकी सच्चाई थी। एक ऊर्जावान कॉन्सर्ट के बीच में रुककर एक महान कलाकार को सम्मान देना, उनके कला और विरासत के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाता है। दर्शकों ने भी इसे खूब सराहा और ज़ोरदार तालियों से अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

ऐसे पल यह दिखाते हैं कि फरहान अख्तर सिर्फ एक परफ़ॉर्मर नहीं, बल्कि एक ऐसे कलाकार हैं जो विरासत की ताकत को समझते हैं। उनकी यह श्रद्धांजलि सिर्फ अतीत को याद करना नहीं थी, बल्कि उस संगीत का जश्न थी जो आज भी पीढ़ियों को जोड़ता है और हर सुर के साथ महान कलाकारों को जीवित रखता है।

 

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