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Daily horoscope : ग्रह-नक्षत्र बताएंगे आपका भाग्य, जानें आज का भविष्यफल

Edited By Updated: 17 Mar, 2026 07:58 AM

rashifal in hindi

​​​​​​​मेष :  व्हीकल्स की सेल-परचेज तथा उन्हें डैकोरेट करने का काम करने वालों को

मेष :  व्हीकल्स की सेल-परचेज तथा उन्हें डैकोरेट करने का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

वृष: राजकीय कामों में कामयाबी देने तथा आपके कदम को बढ़त की तरफ रखने वाला मगर स्वभाव में क्रोध बना रहेगा।

मिथुन: किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा-वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में जी लगेगा।

कर्क: सितारा सेहत के लिए ढीला, इसलिए लिमिट में खान-पान रखना सही रहेगा, सफर भी परेशानी वाला होगा।

सिंह : व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, यत्नों प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मन सैर-सफर के लिए राजी रहेगा।

कन्या : विरोधियों की ताकत या उनकी सरगर्मी को कभी भी कमजोर न समझें, क्योंकि वे कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं।

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तुला: आम सितारा मजबूत जो आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, शत्रु भी कमजोर रहेंगे।

वृश्चिक: कोर्ट-कचहरी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, मान-सम्मान की प्राप्ति।

धनु : बड़े लोगों के साथ मेल-मिलाप फ्रूटफुल, समय कामयाबी वाला, शत्रु भी आपके समक्ष टिक न सकेंगे।

मकर: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग भी लाभ देगी।

कुंभ: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, तेज प्रभाव-दबदबा बना रहेगा।

मीन : सितारा उलझनों, झमेलों, पेचीदगियों वाला, इसलिए किसी भी इंपोर्टेन्ट काम को हाथ में लेने से बचना चाहिए।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

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