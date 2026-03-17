Daily horoscope : ग्रह-नक्षत्र बताएंगे आपका भाग्य, जानें आज का भविष्यफल
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 17 Mar, 2026 07:58 AM
मेष : व्हीकल्स की सेल-परचेज तथा उन्हें डैकोरेट करने का काम करने वालों को
मेष : व्हीकल्स की सेल-परचेज तथा उन्हें डैकोरेट करने का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।
वृष: राजकीय कामों में कामयाबी देने तथा आपके कदम को बढ़त की तरफ रखने वाला मगर स्वभाव में क्रोध बना रहेगा।
मिथुन: किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा-वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में जी लगेगा।
कर्क: सितारा सेहत के लिए ढीला, इसलिए लिमिट में खान-पान रखना सही रहेगा, सफर भी परेशानी वाला होगा।
सिंह : व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, यत्नों प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मन सैर-सफर के लिए राजी रहेगा।
कन्या : विरोधियों की ताकत या उनकी सरगर्मी को कभी भी कमजोर न समझें, क्योंकि वे कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं।
तुला: आम सितारा मजबूत जो आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, शत्रु भी कमजोर रहेंगे।
वृश्चिक: कोर्ट-कचहरी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, मान-सम्मान की प्राप्ति।
धनु : बड़े लोगों के साथ मेल-मिलाप फ्रूटफुल, समय कामयाबी वाला, शत्रु भी आपके समक्ष टिक न सकेंगे।
मकर: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग भी लाभ देगी।
कुंभ: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, तेज प्रभाव-दबदबा बना रहेगा।
मीन : सितारा उलझनों, झमेलों, पेचीदगियों वाला, इसलिए किसी भी इंपोर्टेन्ट काम को हाथ में लेने से बचना चाहिए।