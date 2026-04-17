Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | जोधपुर में भजन क्लबिंग की नई पहल, ‘Naad Rush’ के जरिए भक्ति को मिलेगा आधुनिक रूप

जोधपुर में भजन क्लबिंग की नई पहल, ‘Naad Rush’ के जरिए भक्ति को मिलेगा आधुनिक रूप

Edited By Updated: 17 Apr, 2026 01:05 PM

naad rush brings bhajan clubbing trend to youth

Naad Rush ने जोधपुर में भक्ति और संगीत को एक नए आयाम में ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सांस्कृतिक नगरी जोधपुर में एक नई और अनोखी पहल की शुरुआत होने जा रही है। पहली बार शहर में “भजन क्लबिंग” की अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए “Naad Rush” नामक म्यूज़िकल बैंड का गठन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक भजनों को आधुनिक संगीत के साथ जोड़कर युवाओं तक पहुंचाना है।

इस पहल के संस्थापक निर्मल गहलोत के अनुसार, आज की युवा पीढ़ी ऊर्जावान संगीत और नए अनुभवों की ओर आकर्षित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए “Naad Rush” की शुरुआत की गई है, जहां भजनों को केवल सुना ही नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें एक अलग अंदाज़ में महसूस भी किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस मंच के जरिए भक्ति को एक उत्सव के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा।

बैंड में युवा गायक यश शर्मा और देवयानी मुथा लीड सिंगर्स के रूप में अपनी आवाज़ देंगे। इनके साथ एक मजबूत म्यूज़िकल टीम भी जुड़ी हुई है, जिसमें कीबोर्ड पर माधव, गिटार पर अंकित, तबले पर आदित्य और विक्रम, ड्रम्स पर महेश तथा बांसुरी पर दीपक और अभिनव शामिल हैं।

“भजन क्लबिंग” एक नया ट्रेंड है, जिसमें पारंपरिक भजनों को आधुनिक म्यूज़िक, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स और हाई-एनर्जी बीट्स के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य हर आयु वर्ग, खासकर युवाओं को भक्ति और आध्यात्मिकता से जोड़ना है।

और ये भी पढ़े

“Divine Vibes. Endless Celebrations.” टैगलाइन के साथ “Naad Rush” भक्ति को एक नए आयाम में ले जाने का प्रयास कर रहा है। इसे जोधपुर में एक नई सांस्कृतिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है और आने वाले समय में इसके देशभर में पहचान बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!