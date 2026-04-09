लेमन येलो गाउन में Neha Sharma का जादू, स्टाइल के साथ दिया Dreams का फॉर्मूला

Mumbai : बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री Neha Sharma एक बार फिर अपनी दिलकश अदाओं और स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में नेहा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बेहद खूबसूरत फोटोशूट की श्रृंखला साझा की है, जिसने इंटरनेट का तापमान बढ़ा...

Mumbai : बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री Neha Sharma एक बार फिर अपनी दिलकश अदाओं और स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में नेहा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बेहद खूबसूरत फोटोशूट की श्रृंखला साझा की है, जिसने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में नेहा न केवल अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेर रही हैं, बल्कि उन्होंने एक प्रेरणादायक कोट साझा कर अपने प्रशंसकों को सपनों के प्रति पागलपन दिखाने की सलाह भी दी है।

Lemon Yellow आउटफिट में बिखेरा जलवा

इस लेटेस्ट फोटोशूट में नेहा शर्मा ने Lemon Yellow रंग का एक स्टाइलिश रफल्ड गाउन पहना है। शिफॉन फैब्रिक वाले इस परिधान में कई परतों और रफल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो उन्हें एक परी जैसा लुक दे रहा है। गाउन का थाई-हाई स्लिट और ड्रैप्ड नेकलाइन उनके लुक को बोल्ड और ग्लैमरस बना रहा है। लाइट और शैडो के बेहतरीन खेल के साथ खींची गई इन तस्वीरों में नेहा का कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है।

सादगी और स्टाइल का अनूठा मेल

तस्वीरों पर गौर करें तो नेहा ने अपने लुक को काफी मिनिमल रखा है। उन्होंने एक्सेसरीज के नाम पर केवल एक स्टेटमेंट रिंग और छोटे ईयररिंग्स पहने हैं। मेकअप की बात करें तो उन्होंने 'न्यूड ग्लॉसी लुक' को प्राथमिकता दी है, जो सुनहरी धूप जैसी लाइटिंग के साथ पूरी तरह मेल खा रहा है। उनके खुले वेवी बाल इस पूरे लुक को और भी आकर्षक बना रहे हैं। फोटोशूट के बैकग्राउंड में साधारण सफेद पर्दे और एक सफेद ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है, ताकि पूरा ध्यान अभिनेत्री के स्टाइल पर केंद्रित रहे।

प्रशंसकों को दिया सफलता का मंत्र

नेहा ने अपनी इन ग्लैमरस तस्वीरों के बीच एक handwritten संदेश वाली तस्वीर भी साझा की है। इस संदेश में लिखा है:

"You were put on earth to be wildly delusional about what you want until it becomes your reality."

आपको इस धरती पर इसलिए भेजा गया है ताकि आप अपनी चाहतों के प्रति तब तक पागलों की तरह जुनूनी रहें, जब तक कि वे आपकी हकीकत न बन जाएं।

इस संदेश के जरिए नेहा ने अपने प्रशंसकों को यह समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके सपने बड़े हैं, तो दुनिया उन्हें भ्रम या पागलपन कह सकती है, लेकिन वही जुनून अंततः आपको सफलता दिलाता है।