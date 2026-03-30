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स्वयंभू का टीज़र हुआ वायरल, निखिल सिद्धार्थ की फिल्म में प्राचीन भारत की दिखेगी वीरता

Edited By Updated: 30 Mar, 2026 03:41 PM

swayambhu teaser goes viral nikhil siddharth shines in historical epic

'स्वयंभू', जिसमें 'कार्तिकेय 2' फेम निखिल सिद्धार्थ लीड रोल में हैं, सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है और हाल ही में रिलीज़ हुए टीज़र के जरिए इसने दर्शकों के बीच जबरदस्त बज बना दिया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 'स्वयंभू', जिसमें 'कार्तिकेय 2' फेम निखिल सिद्धार्थ लीड रोल में हैं, सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है और हाल ही में रिलीज़ हुए टीज़र के जरिए इसने दर्शकों के बीच जबरदस्त बज बना दिया है। फिल्म का टीज़र शानदार विजुअल्स और एक दिलचस्प कहानी से भरा है, जो भारत के गौरवशाली स्वर्ण युग की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें वीरता, विरासत और भारतीय संस्कृति की भव्यता पर फोकस किया गया है। सेंगोल की मौजूदगी भी कहानी में न्याय और पारंपरिक मूल्यों की एक परत जोड़ती है। दर्शकों के दिल को छू लेने वाले इस टीज़र को 18 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है।

डायरेक्टर भरत कृष्णमाचारी ने जोर देते हुए कहा कि फिल्म 'स्वयंभू' एक सच्ची कहानी पर आधारित है और इसकी प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए सालों तक रिसर्च की गई है। उन्होंने बताया , "स्वयंभू एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे हमने सिनेमाई फॉर्मेट में ढालने के लिए कहानी में थोड़े बदलाव किए हैं। हालांकि, हमारा मकसद हमेशा से एक ऐसी कहानी पेश करना रहा है जो हकीकत के जितना मुमकिन हो सके करीब हो। हमने कई सालों तक काफी रिसर्च की है ताकि हम फिल्म में दिखाए गए ऐतिहासिक तथ्यों के प्रति ईमानदार रह सकें।"
 

उन्होंने यह भी बताया कि यह फिल्म प्राचीन भारत के एक ऐसे नायक के सफर को सामने लाती है, जिसके योगदान ने भारत को एक समृद्ध सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा, "एक बार जब आप फिल्म देखेंगे, तो आपको उस राजा, साम्राज्य और उस दुनिया का अंदाजा हो जाएगा जिसमें यह कहानी रची गई है। हालांकि, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती हमारे नायक के सफर को दिखाना था, जो कोई राजा नहीं था। मेरी राय में, वह हमारे अब तक के सबसे बेहतरीन योद्धाओं और युद्ध रणनीतिकारों में से एक है, फिर भी बहुत से लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं। मेरी फिल्म एक तरह से प्राचीन भारत के इस नायक की 'ऑरिजिन स्टोरी' है, जिसने भारत को एक बड़ा सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था।"
 

'स्वयंभू' फिल्म इंडस्ट्री के टॉप-लेवल के टेक्नीशियंस और क्रिएटिव दिग्गजों को एक साथ लेकर आई है। डायरेक्टर भरत कृष्णमाचारी के नेतृत्व में बन रहे इस प्रोजेक्ट में 'KGF' और 'सालार' फेम रवि बस्रूर का म्यूजिक है, 'बाहुबली' और 'RRR' के सिनेमैटोग्राफर के.के. सेंथिल कुमार के शानदार विजुअल्स हैं, और 'बाहुबली' फेम तम्मीराजू की एडिटिंग है, साथ ही कई और बड़े नाम इससे जुड़े हैं। करीब 170 दिनों की लंबी शूटिंग के साथ, यह प्रोजेक्ट हाल के समय के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोडक्शंस में से एक है।
 

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'स्वयंभू' को पिक्सल स्टूडियोज के भुवन और श्रीकर ने प्रोड्यूस किया है। भारत के समृद्ध इतिहास और गौरव को एक महाकाव्य की तरह श्रद्धांजलि देने वाली यह फिल्म समर 2026 में पूरी दुनिया में रिलीज के लिए तैयार है।

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