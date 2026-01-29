Main Menu

एक हफ्ते में दूसरा भीषण हादसाः दक्षिण अफ्रीका में टैक्सी-ट्रक टक्कर में 11 लोगों की मौत

Edited By Updated: 29 Jan, 2026 04:42 PM

11 killed in minibus taxi truck crash in south africa

दक्षिण अफ्रीका के क्वाज़ुलु-नताल प्रांत में मिनीबस टैक्सी और ट्रक की भीषण टक्कर में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक स्कूली बच्चा भी शामिल है। एक हफ्ते में यह दूसरा बड़ा हादसा है, जिसने सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

International Desk: दक्षिण अफ्रीका में एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूर्वी क्वाज़ुलु-नताल प्रांत में एक मिनीबस टैक्सी और ट्रक की जोरदार टक्कर में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक स्कूली बच्चा भी शामिल है। प्रांतीय परिवहन विभाग के अधिकारी सिबोनिसो डूमा ने बताया कि यह आंकड़ा शुरुआती जानकारी पर आधारित है और मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। हादसा इतना भीषण था कि कई यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

 

निजी आपातकालीन सेवा ALS पैरामेडिक्स के प्रवक्ता गैरिथ जेमिसन के अनुसार, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मिनीबस का ड्राइवर टक्कर के बाद मलबे में फंस गया था, जिसे बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। यह हादसा ऐसे समय हुआ है, जब एक हफ्ते पहले ही दक्षिण अफ्रीका में मिनीबस टैक्सी और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में 14 स्कूली बच्चों की मौत हो चुकी है।

और ये भी पढ़े

 

लगातार हो रहे इन हादसों ने देश में सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा, तेज रफ्तार और लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।

