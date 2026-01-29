एक हफ्ते में दूसरा भीषण हादसाः दक्षिण अफ्रीका में टैक्सी-ट्रक टक्कर में 11 लोगों की मौत

दक्षिण अफ्रीका के क्वाज़ुलु-नताल प्रांत में मिनीबस टैक्सी और ट्रक की भीषण टक्कर में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक स्कूली बच्चा भी शामिल है। एक हफ्ते में यह दूसरा बड़ा हादसा है, जिसने सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

International Desk: दक्षिण अफ्रीका में एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूर्वी क्वाज़ुलु-नताल प्रांत में एक मिनीबस टैक्सी और ट्रक की जोरदार टक्कर में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक स्कूली बच्चा भी शामिल है। प्रांतीय परिवहन विभाग के अधिकारी सिबोनिसो डूमा ने बताया कि यह आंकड़ा शुरुआती जानकारी पर आधारित है और मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। हादसा इतना भीषण था कि कई यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

11 people have been killed in a crash between a truck and taxi in Lotus Park, south of Durban. @nushera pic.twitter.com/InVvS0WoP7 — ECR_Newswatch (@ECR_Newswatch) January 29, 2026

निजी आपातकालीन सेवा ALS पैरामेडिक्स के प्रवक्ता गैरिथ जेमिसन के अनुसार, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मिनीबस का ड्राइवर टक्कर के बाद मलबे में फंस गया था, जिसे बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। यह हादसा ऐसे समय हुआ है, जब एक हफ्ते पहले ही दक्षिण अफ्रीका में मिनीबस टैक्सी और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में 14 स्कूली बच्चों की मौत हो चुकी है।

लगातार हो रहे इन हादसों ने देश में सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा, तेज रफ्तार और लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।