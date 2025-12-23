US lawmakers का अलर्ट: चीन की सैन्य ताकत के पीछे टेक कंपनियों का खेल, PLA कनेक्शन उजागर

अमेरिका के नौ सांसदों ने चीन की सेना (PLA) से जुड़े तकनीकी सहयोग को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने रक्षा विभाग से कई चीनी टेक कंपनियों को काली सूची में डालने की मांग की है, ताकि CCP की सैन्य और निगरानी क्षमताओं को अप्रत्यक्ष समर्थन रोका जा सके।

Washington: अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते रणनीतिक तनाव के बीच अमेरिका के नौ प्रभावशाली सांसदों ने चीन की कई तकनीकी कंपनियों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। इन सांसदों ने अमेरिकी युद्ध विभाग (War Department) के सचिव पीट हेगसेथ को पत्र लिखकर मांग की है कि चीन की उन टेक कंपनियों को आधिकारिक सूची में शामिल किया जाए, जो कथित तौर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की मदद कर रही हैं।

पत्र में कहा गया है कि ये गैर-सैन्य दिखने वाली टेक कंपनियां PLA की सैन्य आधुनिकीकरण, आंतरिक सुरक्षा अभियानों और सैन्य शक्ति के विस्तार में अहम भूमिका निभा रही हैं। गौरतलब है कि 2021 के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत अमेरिकी रक्षा विभाग को ऐसी चीनी सैन्य संस्थाओं की सूची बनाए रखने का अधिकार दिया गया था, ताकि अमेरिकी सरकार अनजाने में CCP की सैन्य या निगरानी गतिविधियों का समर्थन न करे। सांसदों ने विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी DeepSeek का उल्लेख किया है।