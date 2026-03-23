UK में हेट क्राइम पर भड़के PM स्टार्मर, बोले -“यहूदी एंबुलेंस जलाना भयावह अपराध”, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

लंदन के गोल्डर्स ग्रीन में यहूदी समुदाय की चार एंबुलेंसों को आग लगाने की घटना को प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने “भयावह एंटी-सेमिटिक हमला” बताया। पुलिस ने इसे हेट क्राइम मानते हुए जांच शुरू की है। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इलाके में दहशत और सुरक्षा बढ़ा...

London: लंदन के उत्तर-पश्चिम इलाके गोल्डर्स ग्रीन में यहूदी समुदाय को निशाना बनाते हुए एक गंभीर आगजनी की घटना सामने आई है। यहां सोमवार तड़के करीब 1:45 बजे चार एंबुलेंसों को आग के हवाले कर दिया गया। ये एंबुलेंस यहूदी समुदाय की आपात सेवा से जुड़ी थीं और हाईफील्ड रोड पर खड़ी थीं, जब अज्ञात लोगों ने उन्हें निशाना बनाया। इस घटना पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे “गहराई से झकझोर देने वाला एंटी-सेमिटिक आगजनी हमला” बताया और कहा कि समाज में ऐसी नफरत की कोई जगह नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी के पास जानकारी है तो वह तुरंत पुलिस को बताए।

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने पुष्टि की है कि इस मामले को एंटी-सेमिटिक हेट क्राइम के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस के अनुसार CCTV फुटेज में तीन संदिग्ध लोगों को एंबुलेंस में आग लगाते हुए देखा गया है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आग लगने के दौरान कुछ धमाकों की आवाजें भी सुनाई दीं, जिन्हें एंबुलेंस में मौजूद गैस कैनिस्टर से जोड़ा जा रहा है। इससे स्थिति और खतरनाक हो गई थी, लेकिन दमकल विभाग ने समय रहते आग पर काबू पा लिया।

सुरक्षा के लिहाज से आसपास के घरों को खाली कराया गया और इलाके में सड़कें बंद कर दी गईं। राहत की बात यह है कि इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इस घटना के बाद यहूदी समुदाय में डर और चिंता का माहौल है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि इलाके में अतिरिक्त गश्त बढ़ाई जाएगी और समुदाय के लोगों से संपर्क कर उन्हें सुरक्षा का एहसास कराया जाएगा।