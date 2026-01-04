Main Menu

नेपाल फिर कांपा, एक ही दिन में दो भूकंप के झटकों से दहले लोग

04 Jan, 2026

an earthquake of magnitude 4 3 struck nepal

नेपाल के उदयपुर जिले में शनिवार रात 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र बागापाटी क्षेत्र रहा। किसी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। इससे पहले ताप्लेजुंग जिले में 4.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था, जिससे नेपाल की भूकंपीय संवेदनशीलता फिर...

International Desk: नेपाल के उदयपुर जिले में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भूकंप से किसी के हताहत होने या किसी तरह के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं मिली है। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र (एनईएमआरसी) के अनुसार, भूकंप के झटके शनिवार रात 10 बजकर 51 मिनट पर महसूस किए गए, जिसका केंद्र उदयपुर जिले के बागापाटी क्षेत्र में था।

 

भूकंप के झटके आसपास के जिलों में भी महसूस किए गए। इससे पहले शनिवार सुबह पश्चिमी नेपाल के ताप्लेजुंग जिले में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया था। नेपाल में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और यह देश अत्यधिक सक्रिय ‘टेक्टोनिक' क्षेत्रों में स्थित होने के कारण भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है।  

