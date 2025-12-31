दो ट्रेनों की आमने-सामने भिड़ंत; एक रेलवे कर्मचारी की गई जान, 30 यात्री भी घायल (Video)

पेरू में माचू पीचू जा रही दो ट्रेनों की टक्कर में एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई और लगभग 30 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद कुज्को–माचू पीचू रेल सेवा निलंबित कर दी गई है। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है।

International Desk: पेरू के विश्व प्रसिद्ध पुरातात्विक पर्यटन स्थल माचू पीचू जा रही दो ट्रेनों के बीच मंगलवार को हुई भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि करीब 30 यात्री घायल हो गए।कुज्को पुलिस विभाग के कैप्टन जोनाथन कास्टिलो गोंजालेज ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाला व्यक्ति रेलवे विभाग का कर्मचारी था। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद कुज्को से माचू पीचू को जोड़ने वाली रेल सेवा निलंबित कर दी गई है।

A train driver was killed and 40 more people were injured in Peru after two trains collided on the railway leading to the Inca citadel of Machu Picchu, the Andean nation's top tourist site https://t.co/4zbPcazV2a pic.twitter.com/dKDhnjWKgV — Reuters (@Reuters) December 31, 2025

रेलवे संचालन कंपनी के अनुसार, माचू पीचू से लौट रही एक ट्रेन दोपहर के समय कोरीवायराचिना इलाके के पास दूसरी ट्रेन से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज़ थी कि कई डिब्बों में सवार यात्रियों को गंभीर चोटें आईं। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। फिलहाल, हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन रेलवे और प्रशासन की ओर से मामले की औपचारिक जांच शुरू कर दी गई है। यह रेल मार्ग देश के सबसे व्यस्त पर्यटन मार्गों में से एक माना जाता है।