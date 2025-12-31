Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | दो ट्रेनों की आमने-सामने भिड़ंत; एक रेलवे कर्मचारी की गई जान, 30 यात्री भी घायल (Video)

दो ट्रेनों की आमने-सामने भिड़ंत; एक रेलवे कर्मचारी की गई जान, 30 यात्री भी घायल (Video)

Edited By Updated: 31 Dec, 2025 11:46 AM

at least one dead and 30 injured as two tourist trains collide in peru

पेरू में माचू पीचू जा रही दो ट्रेनों की टक्कर में एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई और लगभग 30 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद कुज्को–माचू पीचू रेल सेवा निलंबित कर दी गई है। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है।

International Desk: पेरू के विश्व प्रसिद्ध पुरातात्विक पर्यटन स्थल माचू पीचू जा रही दो ट्रेनों के बीच मंगलवार को हुई भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि करीब 30 यात्री घायल हो गए।कुज्को पुलिस विभाग के कैप्टन जोनाथन कास्टिलो गोंजालेज ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाला व्यक्ति रेलवे विभाग का कर्मचारी था। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद कुज्को से माचू पीचू को जोड़ने वाली रेल सेवा निलंबित कर दी गई है।

 

रेलवे संचालन कंपनी के अनुसार, माचू पीचू से लौट रही एक ट्रेन दोपहर के समय कोरीवायराचिना इलाके के पास दूसरी ट्रेन से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज़ थी कि कई डिब्बों में सवार यात्रियों को गंभीर चोटें आईं। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। फिलहाल, हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन रेलवे और प्रशासन की ओर से मामले की औपचारिक जांच शुरू कर दी गई है। यह रेल मार्ग देश के सबसे व्यस्त पर्यटन मार्गों में से एक माना जाता है।

और ये भी पढ़े

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!