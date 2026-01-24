Main Menu

ट्रंप का कनाडा को कड़ा संदेश: ‘चीन से दोस्ती पड़ेगी महंगी, मेरी बात न मानी तो Canada को निगल जाएगा ड्रैगन ’

Edited By Updated: 24 Jan, 2026 06:32 PM

china will eat them up trump slam canada for opposing greenland

डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर ‘गोल्डन डोम’ मिसाइल डिफेंस योजना का विरोध करने पर कनाडा पर तीखा हमला किया। ट्रंप ने चेताया कि चीन से बढ़ती नजदीकी कनाडा के लिए खतरा बन सकती है और बीजिंग उसे “एक साल में निगल सकता है।”

Washington: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर प्रस्तावित ‘गोल्डन डोम’ मिसाइल डिफेंस सिस्टम का विरोध करने पर कनाडा को कड़े शब्दों में घेरा है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर कनाडा अमेरिका समर्थित सुरक्षा ढांचे से दूर होकर चीन के करीब गया, तो बीजिंग उसे “एक साल के भीतर निगल सकता है।”
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा कि गोल्डन डोम न केवल अमेरिका बल्कि कनाडा की भी सुरक्षा करेगा, इसके बावजूद कनाडा ने चीन के साथ कारोबार के पक्ष में वोट दिया। उन्होंने कहा, “कनाडा अमेरिका की वजह से ही जीवित है-यह बात याद रखो।”

 

यह बयान ऐसे समय आया है जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) में महाशक्ति प्रतिस्पर्धा और नियम-आधारित व्यवस्था के कमजोर पड़ने की बात कही थी। कार्नी ने परोक्ष रूप से अमेरिका की टैरिफ नीति और ग्रीनलैंड को लेकर दबाव बनाने के तरीकों पर आपत्ति जताई थी। इससे पहले, 17 जनवरी को कार्नी ने चीन के साथ नए व्यापार समझौते की घोषणा की थी। इस समझौते से कनाडा को 7 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात बाजार खुलने की बात कही गई। समझौते के तहत कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्क घटाने और चीन ने कनाडाई कृषि उत्पादों खासतौर पर कैनोला बीज पर टैरिफ कम करने पर सहमति जताई।

 

कार्नी ने कहा कि हाल के महीनों में चीन अमेरिका की तुलना में “अधिक पूर्वानुमेय भागीदार” बनकर उभरा है। वहीं, अमेरिका द्वारा कनाडा के सामान पर ऊंचे शुल्क लगाए जाने से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ा है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका–कनाडा संबंधों, ग्रीनलैंड की सुरक्षा, चीन की बढ़ती भूमिका और वैश्विक व्यापार युद्ध को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।

