    3. | इबादतगाहें सॉफ्ट टारगेट क्यों? सीरिया मस्जिद विस्फोट की अल-सुन्ना ने ली जिम्मेदारी, होम्स ब्लास्ट ने खोली आतंक की फाइल

इबादतगाहें सॉफ्ट टारगेट क्यों? सीरिया मस्जिद विस्फोट की अल-सुन्ना ने ली जिम्मेदारी, होम्स ब्लास्ट ने खोली आतंक की फाइल

Edited By Updated: 27 Dec, 2025 11:47 AM

deadly explosion killed eight people at an alawite mosque in syria s homs

सीरिया के होम्स शहर की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हुए बम विस्फोट में कम से कम आठ लोगों की मौत और 18 घायल हो गए। आतंकी संगठन सरया अंसार अल-सुन्ना ने हमले की जिम्मेदारी ली है। घटना ने सीरिया की सुरक्षा स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

International Desk: सीरिया के अशांत होम्स शहर में शुक्रवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब जुमे की नमाज़ के दौरान इमाम अली इब्न अबी तालिब मस्जिद में भीषण बम विस्फोट हुआ। इस आतंकी हमले में कम से कम आठ नमाज़ियों की मौत हो गई, जबकि 18 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

 

इबादतगाहें फिर सॉफ्ट टारगेट क्यों?
यह हमला ऐसे समय हुआ है जब सीरिया हाल ही में ISIS के खिलाफ वैश्विक गठबंधन में शामिल हुआ है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकी संगठन अब धार्मिक स्थलों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं ताकि सांप्रदायिक तनाव को दोबारा भड़काया जा सके।सरकारी समाचार एजेंसी ‘सना’ के मुताबिक, मस्जिद के भीतर पहले से लगाए गए विस्फोटक उपकरण से धमाका हुआ। धमाके के बाद मस्जिद के अंदर खून से सने कालीन, टूटी खिड़कियां और दीवारों में गहरे छेद देखे गए।

 

किसने ली जिम्मेदारी?
आतंकी संगठन सरया अंसार अल-सुन्ना ने टेलीग्राम पर बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली है। यही समूह जून में दमिश्क के पास एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च पर हुए आत्मघाती हमले से भी जुड़ा रहा है, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी।

 

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को जल्द पहचान कर न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति बशर अल-असद के अपदस्थ होने के बाद से सीरिया में सत्ता शून्य और सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो देश एक बार फिर बड़े आतंकी चक्रव्यूह में फंस सकता है।

