पड़ोसी देश में फिर कांपी धरती, भूकंप के झटकों से दहले लोग

पूर्वी नेपाल के ताप्लेजुंग जिले में शनिवार सुबह 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। झटके संखुवासभा और पांचथर जिलों में भी महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के अनुसार भूकंप से किसी जान-माल के नुकसान की तत्काल सूचना नहीं है।

Kathmandu: पूर्वी नेपाल के ताप्लेजुंग जिले में शनिवार सुबह 4.6 तीव्रता का हल्का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप के झटके पास के संखुवासभा और पांचथर जिलों में भी महसूस किए गए, जिससे कुछ समय के लिए लोगों में दहशत फैल गई। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार, भूकंप सुबह 6 बजकर 13 मिनट पर आया। इसका केंद्र काठमांडू से लगभग 420 किलोमीटर पूर्व, ताप्लेजुंग जिले के फलैचा क्षेत्र के पास स्थित था।

हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं मिली है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन इकाइयां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 9 दिसंबर को भी चीन सीमा से सटे नेपाल के कालापानी क्षेत्र में 4.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। हिमालयी क्षेत्र में स्थित नेपाल भूकंपीय रूप से संवेदनशील जोन में आता है, जहां समय-समय पर हल्के से मध्यम तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं।