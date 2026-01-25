दूसरी बार कांपी ताजिकिस्तान की धरती, भूकंप के झटकों से सहमे लोग

ताजिकिस्तान में रविवार सुबह 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप ज़मीन से 103 किलोमीटर गहराई में था। फिलहाल किसी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। यह देश भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है।

International Desk: ताजिकिस्तान में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। यह भूकंप सुबह 6 बजकर 6 मिनट (भारतीय समय) पर आया। NCS ने बताया कि भूकंप का केंद्र ज़मीन से लगभग 103 किलोमीटर की गहराई में था। इसका स्थान ताजिकिस्तान क्षेत्र में दर्ज किया गया। फिलहाल किसी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है।

इस महीने की शुरुआत में भी ताजिकिस्तान में भूकंप आया था। 9 जनवरी 2026 को यहां 5.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। इससे साफ है कि यह इलाका लगातार भूकंपीय गतिविधियों का सामना कर रहा है। ताजिकिस्तान एक पहाड़ी देश है और प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। यहां भूकंप के अलावा बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और सूखे जैसी समस्याएं आम हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण ताजिकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। रिपोर्टों में चेतावनी दी गई है कि 2050 तक देश के करीब 30 प्रतिशत ग्लेशियर खत्म हो सकते हैं, जिससे सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।