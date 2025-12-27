न्यूयॉर्क में इमरजेंसी घोषित! भारी बर्फबारी और तूफान ने लोगों को किया परेशान

अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में भारी बर्फबारी और सर्दियों के तूफान ने आम ज़िंदगी को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम की गंभीरता को देखते हुए, गवर्नर कैथी होचुल ने राज्य के आधे से ज़्यादा हिस्से में 'स्टेट ऑफ़ इमरजेंसी' घोषित कर दिया है।

नेशनल डेस्क: अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में भारी बर्फबारी और सर्दियों के तूफान ने आम ज़िंदगी को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम की गंभीरता को देखते हुए, गवर्नर कैथी होचुल ने राज्य के आधे से ज़्यादा हिस्से में 'स्टेट ऑफ़ इमरजेंसी' घोषित कर दिया है। यह फ़ैसला लोकल एजेंसियों को बचाव काम के लिए ज़रूरी संसाधन और मदद देने के लिए लिया गया है।



इन काउंटियों में इमरजेंसी लागू

इमरजेंसी खास तौर पर ब्रूम, चेनैंगो, डेलावेयर, ओटसेगो, कोर्टलैंड और कई दूसरी काउंटियों के लिए घोषित की गई है। न्यूयॉर्क सिटी, लॉन्ग आइलैंड और मिड-हडसन इलाकों में 4 से 8 इंच बर्फ़ गिरने की उम्मीद है। इसके अलावा, सदर्न टियर और कैपिटल रीजन में 3 से 6 इंच बर्फ़ गिर सकती है, जबकि कुछ इलाकों में यह आंकड़ा 8 इंच तक जा सकता है।







तेज़ हवाएं और सड़कों की हालत खतरनाक

बर्फबारी के साथ-साथ, राज्य में 25 से 35 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को शाम 6 बजे से आधी रात के बीच सबसे ज़्यादा बर्फबारी होने की उम्मीद है। इस दौरान विज़िबिलिटी बहुत कम हो सकती है, जिससे सड़कों पर सफ़र करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।







गवर्नर की जनता से अपील

गवर्नर होचुल ने न्यूयॉर्क के लोगों से शनिवार सुबह तक कोई भी गैर-ज़रूरी यात्रा करने से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा, "न्यूयॉर्क के लोगों की सुरक्षा मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए मैं सभी से बहुत सावधानी बरतने और स्थानीय मौसम अपडेट पर नज़र रखने का आग्रह करती हूँ। इस समय पूरे इलाके में विंटर स्टॉर्म वॉर्निंग लागू है।