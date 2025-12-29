नर्सिंग होम में भीषण आग का तांडव ! मच गया हड़कंप, जिंदा जल गए 16 लोग (Video)

Edited By Tanuja,Updated: 29 Dec, 2025 12:13 PM
इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत की राजधानी मनाडो में एक नर्सिंग होम में भीषण आग लगने से कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। आग रविवार रात लगी। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है, जबकि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
International Desk: इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत की राजधानी मनाडो में स्थित एक नर्सिंग होम में रविवार रात भीषण आग लगने से कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पांती वेर्धा दमई नर्सिंग होम में हुआ, जो मनाडो के रानोमूट उप-जिले के पाल डुआ क्षेत्र में स्थित है। स्थानीय समयानुसार रात करीब 8:36 बजे आग भड़की। सूचना मिलते ही मनाडो सिटी प्रशासन की ओर से तीन दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर रात 9:30 बजे काबू पाया गया।
उत्तरी सुलावेसी क्षेत्रीय पुलिस के जनसंपर्क प्रमुख आलमस्याह पी. हसीबुआन के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शवों को भायंगकारा अस्पताल भेजा गया है, जहां उनकी पहचान की प्रक्रिया जारी है। इसके बाद पीड़ितों के परिजनों से समन्वय किया जाएगा। आग लगने के बाद पुलिस ने तुरंत इलाके को सुरक्षित किया और बचाव अभियान चलाया। घायलों और जीवित बचे लोगों को मनाडो सिटी रीजनल हॉस्पिटल और पर्माता बुंडा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना शुरू कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है और आग लगने के कारणों की जांच जारी है। फिलहाल आग की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। इससे पहले इसी महीने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक आवासीय मकान में आग लगने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई थी। प्रारंभिक जांच में उस घटना के पीछे बिजली के शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई थी।