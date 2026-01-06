Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | मचाडो ने की ट्रंप की जमकर तारीफ ! कहा-वेनेजुएला को तानाशाह से मुक्त कराया, आप नोबेल के हकदार

मचाडो ने की ट्रंप की जमकर तारीफ ! कहा-वेनेजुएला को तानाशाह से मुक्त कराया, आप नोबेल के हकदार

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 12:01 PM

machado praised trump said you deserve the nobel prize

वेनेजुएला की विपक्षी नेता कोरीना मचाडो ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर तारीफ़ करते हुए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का हक़दार बताया। मचाडो ने कहा कि ट्रंप की नीतियों और फैसलों ने वैश्विक स्तर पर स्वतंत्रता और लोकतंत्र के पक्ष को...

International Desk: वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता कोरीना मचाडो ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर सराहना करते हुए कहा है कि वे नोबेल शांति पुरस्कार के योग्य हैं। मचाडो के इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। मचाडो ने कहा कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐसे फैसले लिए, जिनका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की आवाज़ को बल मिला। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप की सख़्त नीतियों ने तानाशाही प्रवृत्तियों वाले शासनों पर दबाव बनाया।

 

वेनेजुएला के मौजूदा राजनीतिक संकट के संदर्भ में मचाडो ने संकेत दिया कि ट्रंप प्रशासन के दौरान मादुरो सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा था, जिससे लोकतांत्रिक बदलाव की उम्मीद जगी थी। इसी आधार पर उन्होंने ट्रंप को शांति और स्वतंत्रता के प्रयासों के लिए सम्मानित किए जाने की बात कही। हालांकि मचाडो के इस बयान पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक समर्थन के रूप में देख रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि ट्रंप की नीतियां हमेशा विवादों से घिरी रहीं। फिलहाल, कोरीना मचाडो की इस टिप्पणी ने एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर वैश्विक स्तर पर बहस तेज़ कर दी है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!