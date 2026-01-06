मचाडो ने की ट्रंप की जमकर तारीफ ! कहा-वेनेजुएला को तानाशाह से मुक्त कराया, आप नोबेल के हकदार

वेनेजुएला की विपक्षी नेता कोरीना मचाडो ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर तारीफ़ करते हुए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का हक़दार बताया। मचाडो ने कहा कि ट्रंप की नीतियों और फैसलों ने वैश्विक स्तर पर स्वतंत्रता और लोकतंत्र के पक्ष को...

International Desk: वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता कोरीना मचाडो ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर सराहना करते हुए कहा है कि वे नोबेल शांति पुरस्कार के योग्य हैं। मचाडो के इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। मचाडो ने कहा कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐसे फैसले लिए, जिनका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की आवाज़ को बल मिला। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप की सख़्त नीतियों ने तानाशाही प्रवृत्तियों वाले शासनों पर दबाव बनाया।

वेनेजुएला के मौजूदा राजनीतिक संकट के संदर्भ में मचाडो ने संकेत दिया कि ट्रंप प्रशासन के दौरान मादुरो सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा था, जिससे लोकतांत्रिक बदलाव की उम्मीद जगी थी। इसी आधार पर उन्होंने ट्रंप को शांति और स्वतंत्रता के प्रयासों के लिए सम्मानित किए जाने की बात कही। हालांकि मचाडो के इस बयान पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक समर्थन के रूप में देख रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि ट्रंप की नीतियां हमेशा विवादों से घिरी रहीं। फिलहाल, कोरीना मचाडो की इस टिप्पणी ने एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर वैश्विक स्तर पर बहस तेज़ कर दी है।

