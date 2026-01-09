अमेरिका अब इंटरनेशनल नियमों से 'आज़ाद' हो रहा है, दुनिया को बांटने की कोशिश कर रहा है: मैक्रों

Edited By Radhika,Updated: 09 Jan, 2026 02:10 PM
इंटरनेशनल डेस्क: फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिका की मौजूदा पॉलिसी की आलोचना की है। मैक्रों ने आलोचना करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। मैक्रों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका "इंटरनेशनल नियमों से आज़ाद" होता जा रहा है और उन नियमों को तोड़ रहा है जिन्हें वह हाल तक बढ़ावा देता रहा था।
मादुरो की गिरफ्तारी पर सवाल
मैक्रों का यह तीखा बयान तब आया है जब कुछ दिन पहले ही US की स्पेशल फोर्स ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सेलिया फ्लोरेस को पकड़कर न्यूयॉर्क ले आई थी। इस घटना की इंटरनेशनल लेवल पर आलोचना हो रही है कि US इंटरनेशनल कानूनों को तोड़ रहा है। नज़रअंदाज़ कर रहा है।
ग्रीनलैंड और कनाडा के लिए खतरा
फ्रांस के प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी सरकार की पॉलिसी की आलोचना की। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज दुनिया में ऐसा माहौल बन गया है जहां लोग हर दिन सोचते हैं कि क्या ग्रीनलैंड पर हमला होगा या क्या कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनने की धमकी दी जाएगी? ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया है, जिससे डेनमार्क और दूसरे NATO सहयोगी देश नाराज़ हैं।
UN बेअसर होता जा रहा है
मैक्रों ने अपने सालाना भाषण में कहा कि यूनाइटेड नेशंस (UN) के अलग-अलग इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन दिन-ब-दिन "बेअसर" होते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन ऑर्गनाइज़ेशन का सबसे बड़ा पार्टनर (US) अब इनके लिए ज़िम्मेदार है। वह इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने अपने डिप्लोमैट्स से अपील की कि वे सिर्फ़ दर्शक न बनें, बल्कि इस स्थिति को बदलने के लिए एक्शन लें। एक्शन लें। मैक्रों ने कहा कि दुनिया की बड़ी ताकतों को अब पूरी दुनिया को आपस में बांटने का लालच हो गया है, जो दुनिया में शांति का एक ज़रिया है।