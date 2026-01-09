Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | अमेरिका अब इंटरनेशनल नियमों से 'आज़ाद' हो रहा है, दुनिया को बांटने की कोशिश कर रहा है: मैक्रों

अमेरिका अब इंटरनेशनल नियमों से 'आज़ाद' हो रहा है, दुनिया को बांटने की कोशिश कर रहा है: मैक्रों

Edited By Updated: 09 Jan, 2026 02:10 PM

macron u s breaking international rules trying to divide the world

फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिका की मौजूदा पॉलिसी की आलोचना की है। मैक्रों ने आलोचना करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। मैक्रों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका "इंटरनेशनल नियमों से आज़ाद" होता जा रहा है और उन नियमों को तोड़ रहा है जिन्हें वह...

इंटरनेशनल डेस्क: फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिका की मौजूदा पॉलिसी की आलोचना की है। मैक्रों ने आलोचना करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। मैक्रों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका "इंटरनेशनल नियमों से आज़ाद" होता जा रहा है और उन नियमों को तोड़ रहा है जिन्हें वह हाल तक बढ़ावा देता रहा था।

मादुरो की गिरफ्तारी पर सवाल

मैक्रों का यह तीखा बयान तब आया है जब कुछ दिन पहले ही US की स्पेशल फोर्स ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सेलिया फ्लोरेस को पकड़कर न्यूयॉर्क ले आई थी। इस घटना की इंटरनेशनल लेवल पर आलोचना हो रही है कि US इंटरनेशनल कानूनों को तोड़ रहा है। नज़रअंदाज़ कर रहा है।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

ग्रीनलैंड और कनाडा के लिए खतरा

फ्रांस के प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी सरकार की पॉलिसी की आलोचना की। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज दुनिया में ऐसा माहौल बन गया है जहां लोग हर दिन सोचते हैं कि क्या ग्रीनलैंड पर हमला होगा या क्या कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनने की धमकी दी जाएगी? ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया है, जिससे डेनमार्क और दूसरे NATO सहयोगी देश नाराज़ हैं।

UN बेअसर होता जा रहा है

मैक्रों ने अपने सालाना भाषण में कहा कि यूनाइटेड नेशंस (UN) के अलग-अलग इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन दिन-ब-दिन "बेअसर" होते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन ऑर्गनाइज़ेशन का सबसे बड़ा पार्टनर (US) अब इनके लिए ज़िम्मेदार है। वह इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने अपने डिप्लोमैट्स से अपील की कि वे सिर्फ़ दर्शक न बनें, बल्कि इस स्थिति को बदलने के लिए एक्शन लें। एक्शन लें। मैक्रों ने कहा कि दुनिया की बड़ी ताकतों को अब पूरी दुनिया को आपस में बांटने का लालच हो गया है, जो दुनिया में शांति का एक ज़रिया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!