    3. | स्की रिसॉर्ट ट्रैवलेटर में फंसा बच्चे का हाथः इमरजेंसी सिस्टम फेल, चली गई 5 साल के मासूम की जान

स्की रिसॉर्ट ट्रैवलेटर में फंसा बच्चे का हाथः इमरजेंसी सिस्टम फेल, चली गई 5 साल के मासूम की जान

Edited By Updated: 29 Dec, 2025 11:48 AM

child dies in travelator accident at japan s hokkaido ski resort

जापान के होक्काइडो स्थित एक स्की रिसॉर्ट में ट्रैवलेटर हादसे में पांच वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का हाथ चलती वॉकवे में फंस गया। आपातकालीन सिस्टम काम नहीं कर पाया। पुलिस सुरक्षा मानकों और तकनीकी खामी की जांच कर रही है।

International Desk: जापान के उत्तरी प्रांत होक्काइडो में एक स्की रिसॉर्ट में हुए दर्दनाक हादसे में पांच वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। यह हादसा ओतारु शहर के आसारिगावा ऑनसेन स्की रिसॉर्ट में रविवार सुबह उस समय हुआ, जब बच्चे का दाहिना हाथ ट्रैवलेटर (चलती वॉकवे) में फंस गया। यह ट्रैवलेटर पार्किंग क्षेत्र को स्की ढलान से जोड़ता है। हादसे के तुरंत बाद बच्चे की मां ने आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी। स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग के अनुसार, बच्चे को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन अस्पताल ले जाते समय वह बेहोश था। बाद में डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी।

 

5歳児が犠牲になったの
気の毒すぎて
楽しく遊んでただろうに…

スキー場管理側の
徹底的に追求して欲しい https://t.co/kIux1bhJAB

— Sin (@gingeralesin) December 29, 2025

मृतक बच्चा साप्पोरो शहर का निवासी था। रिसॉर्ट अधिकारियों ने बताया कि ट्रैवलेटर का आपातकालीन ऑटो-स्टॉप सिस्टम उस समय अपने आप सक्रिय नहीं हुआ, जबकि इसे किसी भी बाहरी वस्तु के फंसने पर तुरंत रुक जाना चाहिए था। अंततः बच्चे की मां को खुद इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाना पड़ा। रिसॉर्ट प्रशासन का दावा है कि उसी दिन पहले की गई नियमित जांच में यह सुरक्षा प्रणाली सही तरीके से काम कर रही थी।

हालांकि, हादसे के बाद अब पुलिस और संबंधित एजेंसियां यह जांच कर रही हैं कि तकनीकी खराबी कैसे हुई और क्या सुरक्षा मानक पर्याप्त थे। उधर, जापान में इससे पहले 25 दिसंबर को मध्य जापान के निगाता शहर में एक 10 मंजिला अपार्टमेंट इमारत में आग लगने से कई लोग घायल हो गए थे। यह आग शहर के व्यस्त चुओ वार्ड इलाके में शाम करीब छह बजे लगी थी। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
 

