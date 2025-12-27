Diabetes Awareness: आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया पैरों पर दिखते हैं डायबिटीज के ये 7 शुरुआती लक्षण, नजरअंदाज करना पड़ा सकता है भारी

Edited By Mehak, Updated: 27 Dec, 2025 01:50 PM

डायबिटीज का शुरुआती पता पैरों के लक्षणों से लगाया जा सकता है। पैरों में झनझनाहट, जलन, ठंडा होना, त्वचा में बदलाव, सूखापन, घाव भरने में देरी और नाखून का बदलना इसके चेतावनी संकेत हैं। इसके अलावा बार-बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास, भूख, वजन घटना, थकान और...

नेशनल डेस्क : डायबिटीज एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति है, जिसे समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग इसके शुरुआती लक्षणों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे समस्या बढ़ जाती है। खासकर पैरों में डायबिटीज के शुरुआती लक्षण आसानी से नजर आते हैं। इस बारे में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर किया और पैरों पर दिखने वाले संकेतों के बारे में बताया।

पैरों में दिखने वाले शुरुआती लक्षण

डॉ. के अनुसार, अगर पैरों में झनझनाहट (Tingling Sensation) महसूस हो रही है, तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकता है। इसे कभी-कभी पैर में सुई चुभने या चींटियों के चलने जैसा अनुभव कहा जाता है। यह समस्या केवल विटामिन बी12 की कमी से नहीं बल्कि डायबिटीज के कारण नसों की क्षति (डायबेटिक न्यूरोपैथी) से भी हो सकती है।

पैर पर और कौन-कौन से लक्षण दिखते हैं

तलवों में जलन – पैरों में अक्सर जलन या गर्माहट महसूस होना। पैर ठंडे पड़ना – पैरों की संवेदनशीलता कम होना और ठंडा महसूस होना। त्वचा में बदलाव – पैरों की त्वचा का रंग बदलना या असामान्य दिखना। रूखापन और खुजली – पैरों की त्वचा सूखना, फटना और खुजली होना। घाव भरने में देरी – छोटे घाव, कट या छाले देर से ठीक होना। नाखून में बदलाव – नाखून पीले पड़ना, आकार बदलना या फंगल संक्रमण होना। पैरों का आकार बदलना – उंगलियों या पंजों का आकार बदलना, सूजन या असामान्य बनावट।

शरीर पर आम डायबिटीज लक्षण

डायबिटीज के अन्य संकेत भी शरीर पर दिखाई देते हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है:

बार-बार पेशाब आना।

ज्यादा प्यास लगना।

बार-बार भूख लगना।

बिना वजह वजन घटना।

हमेशा थकान महसूस होना।

धुंधला या कमज़ोर नजर आना, आंखों पर असर।

त्वचा का काला या असामान्य दिखना।

विशेषज्ञ की सलाह

डॉ. जोशी ने बताया कि पैरों और शरीर पर दिखने वाले ये संकेत शुरुआती चेतावनी हैं। समय पर पहचान कर डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। शुरुआती लक्षणों की अनदेखी करने पर पैरों में गंभीर समस्याएं, घाव और संक्रमण भी हो सकते हैं।



