भूकंप से फिर हिली इस देश की धरती, एक ही दिन में दूसरी बार लगे झटके....दहशत में घरों से बाहर निकले लोग

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 09:45 PM

the ground in this country was shaken again by an earthquake

भारत और पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में मंगलवार शाम एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों से हड़कंप मच गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। झटके इतने तेज थे कि काफी दूर तक महसूस किए गए, जिससे लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए और...

इंटरनेशनल डेस्कः भारत और पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में मंगलवार शाम एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों से हड़कंप मच गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। झटके इतने तेज थे कि काफी दूर तक महसूस किए गए, जिससे लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए और खुले स्थानों पर जमा हो गए।

PunjabKesari
इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के आसपास बताया जा रहा है। खास बात यह है कि मंगलवार को यह दूसरा भूकंप था। इससे पहले दिन में भी धरती कांपी थी, जिससे लोगों के बीच डर और बढ़ गया है।

सुबह भी आया था भूकंप, 4.0 रही तीव्रता

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, मंगलवार सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर अफगानिस्तान में 4.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। उस भूकंप का केंद्र धरती की सतह से करीब 100 किलोमीटर नीचे था, इसलिए उसका असर सतह पर ज्यादा नहीं पड़ा।सीस्मोलॉजी सेंटर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उस भूकंप का अक्षांश 35.02 डिग्री उत्तर और देशांतर 69.31 डिग्री पूर्व था।

लगातार झटकों से लोगों में डर

एक ही दिन में बार-बार आए भूकंप के झटकों से स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल बन गया है। कई इलाकों में लोग एहतियातन देर तक घरों के बाहर ही रहे। हालांकि अब तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने झटकों को साफ तौर पर महसूस करने की बात कही है।

अफगानिस्तान भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जहां पहले भी कई बार तेज भूकंप आ चुके हैं। ऐसे में लगातार आ रहे झटकों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

