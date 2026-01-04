अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से सैकड़ों फ्लाइट्स पर ब्रेक ! कैरेबियाई द्वीपों पर फंसे हजारों सैलानी, एयरलाइंस अलर्ट

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सैन्य अभियान में हिरासत में लिए जाने के बाद कैरेबियाई क्षेत्र का हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। FAA प्रतिबंधों के चलते सैकड़ों उड़ानें रद्द रहीं, कई द्वीपों पर यात्री फंसे, हालांकि रविवार से...

Washington: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क ले जाने के अमेरिकी सैन्य अभियान का सीधा असर कैरेबियाई क्षेत्र के हवाई यातायात पर पड़ा। सुरक्षा कारणों से लगाए गए प्रतिबंधों के चलते कई देशों और द्वीपों के लिए उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने शनिवार तड़के एक अचानक सैन्य अभियान में मादुरो और उनकी पत्नी को एक सैन्य अड्डे में स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। इसके बाद अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने सुरक्षा को देखते हुए वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र और आसपास के इलाकों में उड़ानों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिए।

विमान परिचालन पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइटरडार24 डॉट कॉम के अनुसार, जिस दिन यह सैन्य अभियान चला, उस दिन कोई भी वाणिज्यिक विमान वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र के ऊपर से नहीं गुजरा। FAA के आदेश के बाद प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय एयरलाइंस ने पूर्वी कैरेबियाई क्षेत्र में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दीं।इन प्रतिबंधों का असर प्यूर्टो रिको, अरूबा और वेनेजुएला के उत्तर में स्थित लेसर एंटिल्स समूह के 12 से अधिक द्वीपों पर देखने को मिला। कई यात्रियों को हवाई अड्डों पर फंसे रहना पड़ा, जबकि एयरलाइंस ने चेतावनी दी कि यह व्यवधान कुछ दिनों तक जारी रह सकता है।हालांकि, अमेरिकी परिवहन मंत्री सीन डफी ने शनिवार रात कहा कि ये प्रतिबंध स्थानीय समयानुसार आधी रात को समाप्त हो जाएंगे और विमानन कंपनियां रविवार से धीरे-धीरे सामान्य परिचालन फिर से शुरू कर सकेंगी।

साउथवेस्ट एयरलाइंस ने यात्रियों की सुविधा के लिए प्यूर्टो रिको के लिए रविवार को छह अतिरिक्त और सोमवार को आठ अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है। इसके अलावा अरूबा के लिए भी रविवार को दो अतिरिक्त उड़ानें तय की गई हैं।अरूबा के क्वीन बीट्रिक्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि उड़ानें रद्द होने से बड़ी संख्या में यात्री फंस गए थे, लेकिन रविवार से हालात सामान्य होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि वेनेजुएला के तट से करीब 24 किलोमीटर दूर स्थित अरूबा अमेरिकी पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय अवकाश स्थल माना जाता है।