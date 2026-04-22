Donald Trump का सख्त संदेश: होर्मुज़ पर कोई समझौता नहीं, ईरान को रोज़ाना $500 मिलियन का झटका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्धविराम की अवधि बढ़ा दी है, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य पर नाकाबंदी जारी रखी है। ट्रंप का कहना है कि तेहरान को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है और बातचीत आगे बढ़ने से पहले उसे एक एकीकृत प्रस्ताव प्रस्तुत...

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्धविराम की अवधि बढ़ा दी है, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य पर नाकाबंदी जारी रखी है। ट्रंप का कहना है कि तेहरान को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है और बातचीत आगे बढ़ने से पहले उसे एक एकीकृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि महत्वपूर्ण जलमार्ग बंद होने के कारण ईरान को तेल राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने लिखा: "ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद नहीं चाहता, वे इसे खुला रखना चाहते हैं ताकि वे प्रतिदिन 5 करोड़ डॉलर कमा सकें (जो कि बंद होने पर उनका नुकसान है!)। वे इसे बंद रखने की बात सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह से अवरुद्ध (बंद) कर दिया है, इसलिए वे केवल अपनी 'इज्जत बचाने' की कोशिश कर रहे हैं। चार दिन पहले लोग मेरे पास आए और कहने लगे, 'महोदय, ईरान तुरंत जलडमरूमध्य खोलना चाहता है।' लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, तो ईरान के साथ कभी कोई समझौता नहीं हो सकता, जब तक कि हम उनके देश के बाकी हिस्सों को, उनके नेताओं सहित, उड़ा न दें!"

इससे पहले, ट्रंप ने युद्धविराम के विस्तार की घोषणा करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध के बाद किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान का नेतृत्व बातचीत के लिए कोई साझा रुख नहीं अपनाता, तब तक नाकाबंदी जारी रहने के दौरान अमेरिकी सेना तैयार रहेगी।

ट्रम्प ने लिखा: "ईरान सरकार की गंभीर रूप से विखंडित स्थिति को देखते हुए, जो कि अप्रत्याशित नहीं था, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर, हमें ईरान पर तब तक हमला रोकने के लिए कहा गया है जब तक कि उनके नेता और प्रतिनिधि एक एकीकृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर देते। इसलिए मैंने अपनी सेना को नाकाबंदी जारी रखने और अन्य सभी मामलों में तैयार और सक्षम रहने का निर्देश दिया है, और इसलिए युद्धविराम को तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि उनका प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता और बातचीत किसी भी तरह से समाप्त नहीं हो जाती।"

ईरान ने इस कदम को तुरंत खारिज कर दिया। महदी मोहम्मदी ने कहा कि संघर्ष में मिली असफलताओं के बाद वाशिंगटन को शर्तें थोपने का कोई अधिकार नहीं है।

उन्होंने X पर पोस्ट किया: "ट्रम्प द्वारा युद्धविराम का विस्तार कोई मायने नहीं रखता। हारने वाला पक्ष शर्तें तय नहीं कर सकता। घेराबंदी जारी रखना बमबारी से कम नहीं है और इसका सैन्य रूप से जवाब दिया जाना चाहिए। इस बीच, ट्रम्प द्वारा युद्धविराम का विस्तार निश्चित रूप से अचानक हमले के लिए समय खरीदने जैसा है। अब ईरान को पहल करने का समय आ गया है।"

पाकिस्तान ने इस विस्तार का स्वागत किया और खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया। शरीफ ने इस्लामाबाद के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता के दूसरे दौर में दोनों पक्ष एक स्थायी समझौते पर पहुंचेंगे।

