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रूसी टीवी एंकर ने इटली PM मेलोनी का किया अपमान, कहा-“यह मूर्ख-जंगली जानवर और नीच महिला" ! ट्रंप को भी दिया धोखा (Video)

Edited By Updated: 22 Apr, 2026 01:41 PM

italy summons russian ambassador over tv host insults to pm meloni

रूसी टीवी एंकर द्वारा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इटली ने कड़ा विरोध जताते हुए रूसी राजदूत को तलब किया। यूक्रेन युद्ध और कूटनीतिक मतभेद पहले से ही रिश्तों को तनावपूर्ण बनाए हुए...

International Desk: इटली और रूस के बीच कूटनीतिक तनाव उस समय और बढ़ गया जब रूसी टीवी एंकर व्लादिमीर सोलोवियोव (Vladimir Solovyov) ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी  (Giorgia Meloni) के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की। अपने शो के दौरान उन्होंने मेलोनी को “मूर्ख”, “जंगली जानवर”, “मानवता के लिए कलंक” और “नीच महिला” जैसे शब्दों से संबोधित किया। उन्होंने केवल इतना ही नहीं कहा, बल्कि रूसी भाषा में मेलोनी को “फासीवादी” भी बताया और आरोप लगाया कि उन्होंने अपने वोटर्स के साथ-साथ डोनाल्ड ट्रम्प को भी “धोखा” दिया है। इस तरह की व्यक्तिगत और तीखी टिप्पणी ने मामले को और गंभीर बना दिया।

 

Il conduttore russo Vladimir Solovyov insulta in italiano la premier Giorgia #Meloni:

"Fascista, idiota patentata, cattiva donnuccia, vergogna della razza umana, PuttaMeloni".

La Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo. pic.twitter.com/a5QcGEdTpT

— Il Politico Web (@ilpolitico_web) April 21, 2026

इस बयान के तुरंत बाद इटली सरकार ने सख्त प्रतिक्रिया दी। इटली के विदेश मंत्री Antonio Tajani ने बताया कि रोम में तैनात रूस के राजदूत Alexey Paramonov को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। वहां इटली की तरफ से इस पूरे मामले पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया गया और इस भाषा को “बेहद गंभीर और अस्वीकार्य” बताया गया। इटली ने साफ कर दिया कि वह अपनी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेगा। खास बात यह रही कि इस मुद्दे पर इटली की विपक्षी पार्टियां भी सरकार के साथ खड़ी नजर आईं और सभी ने मिलकर इस बयान की निंदा की।

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दरअसल, इटली और रूस के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं। इसकी मुख्य वजह Ukraine युद्ध है। इटली की सरकार लगातार यूक्रेन का समर्थन कर रही है और उसे सैन्य व मानवीय मदद भी दे रही है। इससे Russia पहले ही नाराज है। वहीं, Giorgia Meloni की सरकार दक्षिणपंथी विचारधारा वाली है, लेकिन उनके गठबंधन में कुछ ऐसे दल भी हैं जिनके रूस के साथ पुराने संबंध रहे हैं। इसके बावजूद मेलोनी ने यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाया हुआ है।

 

हाल के समय में मेलोनी और Donald Trump के बीच भी दूरी देखने को मिली है। पहले दोनों को करीब माना जाता था, लेकिन ईरान युद्ध और कुछ अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर मेलोनी ने ट्रंप के बयानों से अलग रुख अपनाया, जिससे राजनीतिक समीकरण बदलते दिखे। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि एक टीवी बयान ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पहले से ही यूक्रेन युद्ध के कारण तनाव झेल रहे यूरोप और रूस के रिश्ते अब और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में यह विवाद और गहरा सकता है, क्योंकि इटली ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं।

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