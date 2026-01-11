Video:अमेरिकी जेल से मादुरो का ताकतवर संदेश- 'We are well and I am a fighter', बेटा बोला चाहे कुछ भी हो...

Edited By Tanuja,Updated: 11 Jan, 2026 01:08 PM
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपने बेटे को बताया है कि वे अच्छे हैं और लड़ाकू बने हुए हैं, जबकि वे अमेरिका की हिरासत में हैं। उनका समर्थन जारी है और वेनेजुएला सरकार उनकी वापसी के लिए प्रतिबद्ध है।
International Desk: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपने बेटे निकोलस मादुरो गुएरा को एक संदेश भेजा है जिसमें वे अपनी स्थिति को “अच्छा” और “लड़ाकू” बताते हुए मानसिक मजबूती जताते हैं, जबकि वे अमेरिका में हिरासत में हैं। मादुरो गुएरा ने शनिवार को वेनेजुएला की सत्तारूढ़ यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पिता ने उनके वकीलों के माध्यम से भेजे गए संदेश में कहा है,“हम ठीक हैं। मैं एक यौद्धा हूँ।”
मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिका ने 3 जनवरी को चलाए गए सैन्य अभियान के बाद हिरासत में लिया था, जिसमें वेनेजुएला के कई शहरों में अमेरिकी बलों ने हवाई और विशेष अभियानों के जरिए कार्रवाई की और उन्हें पकड़ लिया गया। मादुरो गुएरा ने कहा कि उनके पिता का मनोबल नहीं टूटा है और वेनेजुएला सरकार और समर्थक “एकजुट और दृढ़” बने हुए हैं। उन्होंने कहा,“चविस्म (वेनेजुएला की राजनीतिक विचारधारा) की शक्ति एकता में है; चाहे कुछ भी हो, हमें एक साथ रहना होगा।”
वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने शनिवार को मादुरो और उनकी पत्नी की वापसी सुनिश्चित करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि देश में नेतृत्व और सरकार की स्थिरता पर कोई संदेह नहीं है और जनता को शांति, स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा के लिए एकता बरतनी होगी। रोड्रिगेज ने कहा कि वे एक एक मिनट भी नहीं रुकेंगी जब तक मादुरो और फ्लोरेस वेनेजुएला नहीं लौट आते। उन्होंने यह भी बताया कि मादुरो के साथ एक वर्ष पहले ही उनके तीसरे कार्यकाल की शपथ हुई थी, और अब वे उनके मुक्ति के लिए फिर से शपथ ले रही हैं।