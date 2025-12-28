किसान ध्यान दें... PM Kisan Yojana की रकम पर जल्द आने वाला है ये बड़ा अपडेट

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपये सीधे भेजे जाते हैं। सरकार ने बजट बढ़ाकर 63,500 करोड़ रुपये कर दिया है, जिससे ज्यादा किसानों तक मदद पहुंच सके। किसानों की नजर 22वीं किस्त और...

नेशनल डेस्क : देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों के लिए PM Kisan Samman Nidhi Yojana किसी वरदान से कम नहीं है। यह योजना हर साल पात्र किसानों के खाते में 6,000 रुपये सीधे भेजती है, जिससे वे खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में तुरंत राहत पा सकें। अब किसानों की नजर 22वीं किस्त के अलावा 1 फरवरी, 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर भी टिकी है।

बजट में फंड बढ़ोतरी का संकेत

मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने शुरुआत में इस योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 63,500 करोड़ रुपये कर दिया गया। पिछले दो सालों में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है और सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी पात्र किसान का पैसा न रुके।

सालाना राशि में इजाफे की उम्मीद

हर किसान का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सालाना मिलने वाली 6,000 रुपये की राशि बढ़ाई जाएगी। महंगाई और खेती की लागत बढ़ने के कारण लंबे समय से यह मांग की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि 1 फरवरी के बजट में इस राशि में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी।

केंद्र सरकार की प्राथमिकता

सरकार ने योजना के शुरू होने से लेकर अब तक फंड वितरण में पारदर्शिता बनाए रखी है। वित्त वर्ष 2023-24 में ही 61,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में सीधे भेजी गई। आगामी बजट में कृषि मंत्रालय के प्रस्तावों पर देश की निगाहें होंगी। विश्लेषकों का कहना है कि आगामी चुनाव और किसानों के कल्याण को देखते हुए, बजट में कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा तोहफा छिपा हो सकता है।



