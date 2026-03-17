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AAP का ‘पंजाब मॉडल’ केवल झूठे वादों और झूठा प्रचार का मॉडल साबित हुआ : तरुण चुग

Edited By Updated: 17 Mar, 2026 05:49 PM

bjp hits out at aap on punjab four year rule calls punjab a failure

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के चार साल पूरे होने पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि AAP का “पंजाब मॉडल” केवल झूठे वादों और महंगे प्रचार का मॉडल है। 25 लाख नौकरियों, नशा मुक्ति और किसानों को MSP...

नेशनल डेस्क : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन चार वर्षों ने साबित कर दिया है कि AAP का तथाकथित “पंजाब मॉडल” केवल झूठे वादों, खोखले दावों और महंगे  प्रचार का मॉडल है। चुग ने कहा कि चार साल पहले पंजाब की जनता से बड़े-बड़े वादे करके सत्ता में आई सरकार आज हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है।

चुग ने कहा कि AAP ने चुनाव के समय 25 लाख नौकरियों का वादा किया था, चार महीने में नशा खत्म करने का दावा किया था और किसानों को हर फसल पर MSP देने की बात कही थी, लेकिन चार साल बाद भी इन वादों का कोई अता-पता नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब के युवाओं को रोजगार नहीं मिला, बल्कि राज्य में बेरोजगारी और निराशा बढ़ती गई।

चुग ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 16 मेडिकल कॉलेज, 16,000 मोहल्ला क्लिनिक और बुजुर्गों व विधवाओं के लिए 2,500 रुपये पेंशन देने जैसी घोषणाएँ की थीं, लेकिन ये सभी वादे केवल कागजों और भाषणों तक सीमित रह गए। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता को विकास नहीं बल्कि केवल विज्ञापन और झूठे दावे मिले हैं।

चुग ने आरोप लगाया कि AAP सरकार के कार्यकाल में पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ी है। ड्रग्स का कारोबार, गैंगस्टर गतिविधियाँ और उगाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे आम लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है।

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उन्होंने कहा कि आज पंजाब की सरकार राज्य के हितों के लिए नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए काम करती दिखाई दे रही है। पंजाब के संसाधनों का इस्तेमाल राज्य के विकास के बजाय प्रचार और दिल्ली की राजनीति के लिए किया जा रहा है।

चुग ने कहा कि चार वर्षों में उद्योगों का पलायन, किसानों की परेशानियाँ और युवाओं की बेरोजगारी ने पंजाब की स्थिति को और कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता अब समझ चुकी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार परिवर्तन नहीं बल्कि विनाश लेकर आई है।

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