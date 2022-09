पूर्वोत्तर को शांतिपूर्ण, विकसित बनाने के लिए किए जा रहे हैं तमाम प्रयास : अमित शाह

नई दिल्लीः केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूर्वोत्तर को विकसित बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में शांति स्थापना की कोशिश है। केन्द्र, असम सरकार और आठ आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृहमंत्री ने उक्त बात कही।

Another milestone towards PM @narendramodi Ji’s vision of a peaceful North East.



A historic agreement between GoI, Govt of Assam and representatives of eight Adivasi groups was signed today in New Delhi to end the decades-old crisis of Adivasis and tea garden workers in Assam. pic.twitter.com/2xW4Siywu7