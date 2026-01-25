कांग्रेस के सभी लोगों ने कुछ न कुछ गलत किया है : सीएम हिमंत विश्व शर्मा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अश्लील वीडियो मामले में नाम आना ‘‘अचरज की बात नहीं’’ है, क्योंकि उनके अनुसार कांग्रेस के कई नेताओं ने गलत काम किए हैं। उन्होंने बताया कि 2017 में बघेल को...

नेशनल डेस्क : असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को कहा कि कथित तौर पर प्रसारित एक अश्लील वीडियो मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आना ‘‘हतप्रभ करने वाला नहीं है क्योंकि कांग्रेस के सभी लोगों ने कुछ न कुछ गलत किया है''। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘उनके जैसे वरिष्ठ नेता के लिए यह एक झटका है।'' शर्मा ने यह टिप्पणी एक विशेष सीबीआई अदालत द्वारा मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को पलटे जाने पर की, जिसमें बघेल को 2017 में पूर्व मंत्री राजेश मुनत को कथित रूप से दर्शाने वाले एक अश्लील वीडियो को प्रसारित करने के मामले से बरी कर दिया गया था।

शर्मा ने कहा, ‘‘जब अश्लील वीडियो सामने आया, तब बघेल मुख्यमंत्री थे। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें कुछ राहत दी थी। लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को इस फैसले को पलट दिया और अब उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।'' शर्मा 2015 में भाजपा में शामिल होने से पहले कांग्रेस के एक प्रभावशाली मंत्री थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस मामले के बारे में अखबारों में पढ़ी गई बातों के अलावा ज्यादा जानकारी नहीं थी।

शर्मा ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी ऐप का मामला एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें बघेल को सीबीआई के आरोप पत्र में नामजद किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है क्योंकि कांग्रेस के सभी लोगों ने कुछ न कुछ गलत किया है।''