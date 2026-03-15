ईद से पहले बांग्लादेश में ईंधन की कमी बढ़ी, भारत से 45 हजार टन डीज़ल करेगा आयात

बांग्लादेश ने भारत से 45,000 टन अतिरिक्त डीज़ल आयात करने का फैसला किया है। यह आपूर्ति भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए होगी। पश्चिम एशिया में तनाव और ईद से पहले बढ़ती मांग को देखते हुए ढाका ने ईंधन आपूर्ति बढ़ाने और पहले लगी राशनिंग भी हटा...

International Desk: बांग्लादेश ने भारत से अतिरिक्त 45,000 टन डीज़ल आयात करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार यह आपूर्ति अप्रैल तक पूरी होने की उम्मीद है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अधिकारी Md. Murshed Hossain Azad ने बताया कि हाल ही में भारत से 5,000 टन डीज़ल बांग्लादेश पहुंच चुका है और मार्च के मध्य तक इतनी ही मात्रा की एक और खेप आने वाली है।

अप्रैल तक पहुंचेगा 40,000 टन अतिरिक्त डीज़ल

अधिकारी ने बताया कि भारत से 40,000 टन अतिरिक्त डीज़ल आयात करने का प्रस्ताव मिला है। एलसी (लेटर ऑफ क्रेडिट) और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद यह ईंधन अप्रैल तक बांग्लादेश पहुंच जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले डीज़ल रेल वैगनों के जरिए भेजा जाता था। लेकिन मार्च 2023 में शुरू हुई Bangladesh–India Friendship Pipeline के बाद आपूर्ति और तेज हो गई। इस परियोजना का उद्घाटन उस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री Sheikh Hasina और भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi ने संयुक्त रूप से किया था।

असम की रिफाइनरी से बांग्लादेश तक डीज़ल

इस पाइपलाइन के जरिए भारत की Numaligarh Refinery Limited (असम) से डीज़ल बांग्लादेश के Parbatipur डिपो तक पहुंचाया जाता है। यह परियोजना दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग का बड़ा उदाहरण मानी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार अंतरिम सरकार के दौरान पाइपलाइन से डीज़ल आयात कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। लेकिन नई सरकार बनने के बाद हाल ही में 5,000 टन डीज़ल की खेप के साथ आपूर्ति फिर शुरू कर दी गई है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण बांग्लादेश में कुछ समय के लिए पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखी गई थी। सरकार ने घबराहट में खरीदारी रोकने के लिए ईंधन बिक्री पर राशनिंग लागू की थी, जिसे अब हटा लिया गया है ताकि लोग Eid al-Fitr से पहले आसानी से यात्रा कर सकें।