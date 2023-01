दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खालिस्तान समर्थक 2 लोगों को हिरासत में लिया

नेशनल डेस्क: दिल्ली पुलिस ने खालिस्तान समर्थक 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इन दोनों पर विकासपुरी, जनकपुरी, पश्चिम विहार, पीरागढ़ी और पश्चिमी दिल्ली के अन्य हिस्सों में खालिस्तान पोस्टर और पंपलेट लगाने का आरोप है।

Delhi Police has detained two people in connection with pro-Khalistan related graffiti that appeared in the area of Vikaspuri, Janakpuri, Paschim Vihar, Peeragarhi and other parts of West Delhi in January this year: Police sources — ANI (@ANI) January 29, 2023