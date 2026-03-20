Pan Card New Rules: पैन कार्डधारकों के लिए बड़ी खबर! 1 अप्रैल से लागू होंगे 7 नए नियम, अभी जान लें वरना होगा नुकसान

1 अप्रैल 2026 से देश में वित्तीय लेन-देन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों के तहत अब कई बड़ी खरीदारी, लेन-देन और सेवाओं के लिए पैन कार्ड (PAN Card) दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।

नेशनल डेस्क: 1 अप्रैल 2026 से देश में वित्तीय लेन-देन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों के तहत अब कई बड़ी खरीदारी, लेन-देन और सेवाओं के लिए पैन कार्ड (PAN Card) दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य टैक्स चोरी पर रोक लगाना और वित्तीय गतिविधियों पर बेहतर नजर रखना है।



आइए आसान भाषा में समझते हैं कि नए नियमों में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं:

प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री में पैन जरूरी अब अगर आप 20 लाख रुपये या उससे ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं, तो पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। पहले यह सीमा 10 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी बड़ी प्रॉपर्टी डील बिना पैन के संभव नहीं होगी।



महंगी गाड़ी खरीदने पर पैन अनिवार्य

1 अप्रैल 2026 से अगर आप 5 लाख रुपये या उससे अधिक कीमत का वाहन खरीदते हैं, तो पैन कार्ड दिखाना जरूरी होगा। खास बात यह है कि इस नियम में अब दोपहिया वाहन (बाइक/स्कूटर) भी शामिल कर दिए गए हैं। पहले यह नियम मुख्य रूप से कारों पर लागू होता था।



होटल और बड़े इवेंट के बिल पर नया नियम

अगर किसी होटल, मैरिज हॉल या किसी बड़े आयोजन (जैसे शादी या कॉर्पोरेट इवेंट) का बिल 1 लाख रुपये से ज्यादा होता है, तो भुगतान करते समय पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। पहले यह सीमा 50,000 रुपये तक थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।



इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए पैन जरूरी

अब कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा, चाहे प्रीमियम राशि कितनी भी हो। पहले कुछ मामलों में छूट मिल जाती थी, लेकिन अब हर पॉलिसी के लिए पैन जरूरी रहेगा।



नकद लेन-देन पर सख्ती

नए नियम के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में अगर आप 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा या निकासी करते हैं, तो पैन कार्ड देना जरूरी होगा। इसके साथ ही 50,000 रुपये की दैनिक सीमा वाला पुराना नियम अब खत्म कर दिया गया है।



गलत पैन देने पर जुर्माना

अगर कोई व्यक्ति गलत पैन नंबर देता है या गलत जानकारी देता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। आयकर कानून के तहत यह जुर्माना करीब 10,000 रुपये तक हो सकता है।



आधार से आसान होगा पैन बनवाना

अब पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है। 1 अप्रैल 2026 से केवल आधार कार्ड के जरिए ही पैन कार्ड बनवाया जा सकेगा। यानी अब अलग-अलग दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।